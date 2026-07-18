El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa

Mariano Rajoy ha aprovechado las primeras horas de este sábado para dar un paseo por Platja d'en Bossa, después de protagonizar el viernes la Conferencia Política anual del Partido Popular de Ibiza.

El expresidente del Gobierno fue visto poco después de las siete de la mañana, cuando caminaba descalzo por la orilla del mar, con los zapatos en la mano, con un polo blanco, pantalón corto azul y acompañado por los agentes de su escolta, que caminaba unos metros por detrás. A esa hora, la playa ofrecía una imagen tranquila, alejada de la intensa actividad que registra habitualmente durante los meses de verano. La escena muestra la faceta más distendida de Rajoy tras una jornada marcada por la actualidad política y por su intervención ante más de dos centenares de afiliados y simpatizantes del PP.

El expresidente paseando la mañana del sábado por Ibiza / Marta Torres Molina

Tras su intervención ante el PP de Ibiza

Rajoy participó el viernes en un acto celebrado en el Hotel Torre del Mar, donde mantuvo una conversación con el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. Durante su intervención, el expresidente aseguró que España atraviesa "el mayor momento de polarización política desde 1978" y reclamó recuperar los grandes pactos de Estado y la moderación política.

También criticó que el Gobierno continúe trabajando con los presupuestos prorrogados desde 2023 y defendió que, ante esta situación, lo sensato sería disolver las Cortes y convocar elecciones. Horas después de lanzar estos mensajes políticos, Rajoy cambió el auditorio por la playa y comenzó la mañana del sábado con un tranquilo paseo junto al mar por Platja d’en Bossa.