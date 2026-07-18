Llama la atención
El doloroso relato de la médica agredida en el Centro de Salud de Sant Antoni, que pone sobre la mesa la inseguridad que sufren muchos facultativos que trabajan cara al público. Un problema denunciado por el Sindicato Médico, que demanda más seguridad en los centros de salud y que la profesión sea declarada de alto riesgo. Una lacra que hay que eliminar.
Los datos de la conselleria de Educación sobre la falta de profesores en las islas, que es mucho más grave en Ibiza y Formentera. En total, hay 75 especialidades declaradas de difícil cobertura en Ibiza y 25 en Formentera, unas cifras que se han disparado en los últimos años. Encontrar profesores de Música, Matemáticas o Filosofía, entre otras materias, es una odisea.
Que se haya detectado y retirado el primer nido de avispa oriental en Ibiza, una malísima noticia para la biodiversidad pitiusa, ya que es especialmente agresiva con las poblaciones de abejas, que son fundamentales en la cadena natural. La conselleria de Medio Natural ya ha iniciado el dispositivo para intentar detectar más ejemplares de esta peligrosa especie invasora.
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