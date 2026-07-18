Interceptadas 33 personas en dos llegadas a Formentera

Un total de 33 personas migrantes fueron interceptadas entre la tarde del viernes, 17 de julio, y la madrugada de este sábado en dos actuaciones desarrolladas en la costa de Formentera. La primera intervención tuvo lugar a las 13.40 horas del viernes, cuando la Guardia Civil interceptó a seis personas de origen magrebí en la línea de costa de la zona del Pilar de la Mola. En esta actuación participaron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Otras 27 personas, interceptadas en Cala Saona

La segunda intervención se produjo a las 00.05 horas de este sábado, cuando fueron interceptadas 27 personas de origen subsahariano en la línea de costa de Cala Saona.

En el dispositivo participaron la Guardia Civil del Puesto de Formentera, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), los Bomberos de Formentera y la Cruz Roja. Las dos actuaciones dejan un balance conjunto de 33 personas interceptadas en la isla de Formentera en poco más de diez horas.

Según el balance acumulado, en lo que va del año, las Pitiusas suman 103 pateras y 1.726 migrantes, de las cuales 97 embarcaciones y 1.598 personas corresponden a Formentera.