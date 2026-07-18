«Solo faltan las vías»: los lectores ven una estación de tren en el nuevo reloj de Vara de Rey de Ibiza

Ibiza no tiene tren, pero desde esta semana parece estar un poco más cerca de tener estación. Al menos eso opinan varios lectores de Diario de Ibiza después de ver el nuevo reloj de Vara de Rey, una pieza de aspecto clásico colocada sobre una farola que ha convertido el paseo en andén improvisado, escenario de película británica y, para algunos, posible parada del 'Hogwarts Express'.

La pregunta lanzada en Facebook por Diario de Ibiza era sencilla: «¿Qué te parece el nuevo diseño del reloj de Vara de Rey?». Las respuestas, como suele suceder cuando se pregunta por cualquier cambio urbano, fueron bastante menos simples. Hubo entusiasmo, nostalgia, críticas, dudas sobre su precio, comparaciones con el siglo XIX y hasta propuestas para completar el conjunto con unas vías y una locomotora.

Uno de los comentarios más celebrados resumía la escena con precisión ferroviaria: «Para terminar de decorarlo, pueden poner una sección de vía ferroviaria de ses Salines y una máquina, y ya tenemos una estación de tren». Otros usuarios coincidieron en que el reloj parece sacado de «una estación de tren inglesa». También hubo quien situó la parada un poco más lejos: en el andén 9¾ desde el que parte el 'Hogwarts Express'.

«Nos vemos en el reloj»:

El nuevo elemento ha despertado, sobre todo, recuerdos. Varias personas explicaron que durante años quedar «en el reloj» fue una costumbre habitual entre amigos y familiares. «Nos vemos en el reloj», recuerda una lectora que decía con sus amigas hace tres décadas. Otros celebran que el diseño recupere una imagen reconocible y más cercana al antiguo reloj de Vara de Rey.

Para muchos, el cambio supone una mejora respecto a la estructura anterior, descrita en los comentarios con expresiones como «chatarra», «hierros», «un cacharro feísimo» o incluso «algo de Marte». «Este por lo menos no daña los ojos», escribió un lector. «Mejor que el otro sin duda», añadió otra usuaria, aunque reconocía que el nuevo tampoco terminaba de entusiasmarle.

El viaje en el tiempo, sin embargo, no ha convencido a todos. Algunos ven el reloj «demasiado retro», «gótico», «decimonónico» o propio de 'Cumbres borrascosas'. Una lectora lo definió como una combinación entre 'Din Don y Lumière', los personajes de 'La Bella y la Bestia'. Otra propuso añadirle ojos y bigote para completar su transformación en personaje de Disney.

Entre las críticas más duras aparecen términos como «horterada», «espanto» o «chapuza». También hay quienes consideran que el reloj no encaja con el entorno o que debería tener un pedestal propio en lugar de compartir protagonismo con una farola. Otros lectores aprovecharon el debate para pedir más atención a problemas como la limpieza, el estado del espacio público o la pérdida de vida social en Vara de Rey.

Cuatro de relojero

La otra gran polémica ha sido el número cuatro, representado en la esfera como IIII y no como IV. Varios usuarios señalaron lo que consideraban un error, mientras otros explicaron que el llamado «cuatro de relojero» es una fórmula tradicional utilizada desde hace siglos en numerosos relojes monumentales y de lujo. El reloj de la catedral de Ibiza, recordaron algunos participantes, también utiliza los cuatro palitos.

Entre elogios y críticas, el nuevo reloj ha conseguido algo que no siempre logra el mobiliario urbano: que todo el mundo hable de él. Para unos es una pieza elegante, clásica y acorde con el paseo. Para otros, un elemento fuera de época. Y para los más imaginativos, el primer paso para que Ibiza estrene por fin estación de tren. De momento, Vara de Rey ya tiene reloj y un nuevo motivo para volver a quedar junto a él.