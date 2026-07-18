"Pensé que era mi imaginación": una decena de delfines sorprende a una pareja en Benirràs

Un paseo en barca por la costa de Ibiza terminó este viernes con una escena tan inesperada como emocionante. Jorge Rando navegaba junto a su pareja por los alrededores de Benirràs cuando divisó a lo lejos varios movimientos sobre la superficie del mar. En un primer momento, no tenía claro si realmente estaba viendo animales o si se trataba de un efecto de la distancia y la luz del atardecer.

«Los vi de lejos y no sabía si era cierto o era mi imaginación», relata Jorge. La pareja regresaba de dar un paseo con la embarcación cuando comenzó a distinguir varias siluetas desplazándose por el agua. Intrigado por lo que estaba viendo, decidió acercarse con precaución para comprobar de qué se trataba.

La sorpresa llegó al alcanzar las inmediaciones de es Cavall Bernat, uno de los puntos más reconocibles de la costa norte de Ibiza. Allí, según explica, un grupo formado por entre ocho y diez delfines comenzó a nadar cerca de la barca y a salir a la superficie en repetidas ocasiones.

Entre ocho y diez delfines

«Cuando llegamos a Benirràs, junto a la misma piedra, subió un grupo de ocho o diez delfines», recuerda Jorge. El avistamiento se produjo alrededor de las 21.30 horas, a una distancia aproximada de entre 100 y 150 metros del islote.

Jorge pudo grabar varios vídeos del momento con su teléfono móvil. En las imágenes se aprecia a los cetáceos desplazándose en grupo y acercándose a la embarcación. Algunos ejemplares parecen de mayor tamaño, mientras que otros, más pequeños y rápidos, avanzan con movimientos ágiles junto a la barca.

El autor de las grabaciones considera que en el grupo podría haber animales de diferente tamaño e incluso ejemplares jóvenes.

El encuentro duró el tiempo suficiente para que la pareja pudiera disfrutar de la escena y registrar varios momentos. Para Jorge, se trató de una experiencia difícil de olvidar, tanto por el número de ejemplares como por la proximidad con la que nadaron alrededor de la embarcación.

Los avistamientos de delfines despiertan una gran expectación entre residentes y visitantes, especialmente cuando se producen cerca de la costa. En estos casos, se recomienda mantener una distancia prudente, evitar cambios bruscos de rumbo y no perseguir ni interferir en el desplazamiento de los animales.