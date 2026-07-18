Ibiza auditará el servicio de eurotaxi para comprobar que cumple sus obligaciones

El Ayuntamiento de Ibiza pondrá en marcha una auditoría sobre el funcionamiento del servicio de eurotaxi para comprobar que todos los vehículos adaptados para dar servicio a personas con movilidad reducida cumplen las obligaciones asociadas a sus licencias y desarrollan su actividad de acuerdo con la normativa vigente. La medida fue acordada durante la sesión constitutiva de la Mesa Municipal del Taxi, celebrada el jueves en el edificio Cetis y presidida por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

El objetivo de la revisión es verificar que las licencias de eurotaxi están cumpliendo la función para la que fueron concedidas y que los vehículos adaptados garantizan una atención adecuada a las personas con movilidad reducida. El concejal de Movilidad Integral, Rubén Sousa, explicó que la auditoría permitirá detectar posibles incidencias en la prestación del servicio y adoptar medidas para continuar mejorando la atención a los usuarios.

Revisión de las licencias y del servicio

Según señaló Sousa, la prioridad del Ayuntamiento es garantizar un servicio de taxi "accesible, de calidad y adaptado a las necesidades de la ciudadanía". La auditoría analizará si todos los vehículos adscritos al servicio de eurotaxi prestan efectivamente el servicio adaptado y respetan las condiciones establecidas en las licencias municipales.

La puesta en marcha de esta revisión fue uno de los principales acuerdos alcanzados en la primera reunión de la Mesa Municipal del Taxi, un órgano consultivo creado como espacio estable de diálogo entre el Ayuntamiento y los representantes del sector. En la Mesa participan las asociaciones de trabajadores autónomos y asalariados del taxi, la Federación Hotelera de la ciudad, la Pimeef y Aemif.

Además de revisar el servicio de eurotaxi, el nuevo órgano comenzó a analizar las bases para la concesión de nuevas licencias municipales de autotaxi. El alcalde, Rafael Triguero, destacó que la Mesa permitirá consolidar un espacio de trabajo conjunto con el sector, "basado en el diálogo y el consenso, para mejorar un servicio público que considera esencial para la ciudad".