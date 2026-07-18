El Govern cifra en más de 1.444 millones el ahorro de los ciudadanos por su reforma fiscal

El Govern balear cifra en 1.444,1 millones de euros el ahorro acumulado por los ciudadanos de las islas gracias a la reforma fiscal iniciada hace tres años, poco después de la llegada de Marga Prohens a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Según el balance difundido por el Govern, las medidas tributarias han permitido que decenas de miles de contribuyentes dispongan de una mayor renta, principalmente mediante las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las rebajas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las deducciones autonómicas del IRPF.

La primera medida de la reforma fue la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos, como padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges. También se introdujeron bonificaciones para las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos.

Desde su entrada en vigor, 38.925 familias se han beneficiado de estas medidas, con un ahorro conjunto de 1.099,3 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por el Ejecutivo.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que, mientras continúe el actual Govern, «nunca más se volverá a pagar por una herencia» entre familiares directos.

Más de 10.800 beneficiarios en la compra de vivienda

El Govern también destaca las rebajas aplicadas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar la adquisición de la primera vivienda. En total, 10.801 personas se habrían beneficiado de tipos reducidos o bonificaciones, con un ahorro acumulado de 116,46 millones de euros.

De ellas, 5.088 personas mayores de 36 años adquirieron su primera vivienda tributando a un tipo reducido del 4 %, mientras que 3.543 jóvenes y familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo se beneficiaron de una bonificación del 50 %.

Además, 2.170 jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad quedaron exentos del impuesto mediante una bonificación del 100 %, con un ahorro medio estimado de 19.800 euros. Los límites del precio de las viviendas que pueden acogerse a estos beneficios se han ampliado recientemente hasta los 331.859 euros en Mallorca y Menorca y los 378.212 euros en Ibiza y Formentera.

En materia de IRPF, el Ejecutivo señala que 111.418 contribuyentes se beneficiaron de alguna deducción autonómica durante la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio de 2024. El ahorro derivado de estas deducciones alcanzó los 39,18 millones de euros, con una media de 352 euros por contribuyente. El Govern sostiene que estas rebajas se han aplicado sin reducir los recursos destinados a los servicios públicos. También asegura que durante la legislatura se ha rebajado la deuda autonómica en 510 millones de euros y que Baleares cerró 2025 con un superávit de 53 millones.