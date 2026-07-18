Accidente
Una furgoneta cae al mar mientras descargaba una moto de agua en Ibiza
La furgoneta entró demasiado en el agua mientras botaba una moto de agua
El incidente ocurrió sobre las 16.30 horas en la rampa de Caló des Moro
Una furgoneta acabó parcialmente dentro del mar este sábado por la tarde en la rampa de varada situada en la zona de Caló des Moro, en Sant Antoni. El incidente se produjo alrededor de las 16.30 horas, cuando el vehículo era utilizado para introducir una moto de agua en el mar.
Según el testimonio de una persona que presenció lo ocurrido, la furgoneta descendió por la rampa con la moto acuática y entró más de lo previsto en el agua. En ese momento, el conductor habría tenido dificultades para sacar el vehículo, que quedó atrapado con una parte de su estructura sumergida.
El testigo señaló que la furgoneta no era un vehículo con tracción 4x4, circunstancia que pudo dificultar su salida de la rampa, especialmente al encontrarse las ruedas sobre una superficie mojada y resbaladiza.
Un remolque 4x4
Ante la imposibilidad de retirar la furgoneta por sus propios medios, fue necesaria la intervención de otro vehículo todoterreno. Con la ayuda de una cuerda o sistema de remolque, el 4x4 logró sacar la furgoneta del agua y devolverla a una zona segura.
El suceso llamó la atención de las personas que se encontraban en los alrededores del embarcadero y de la rampa de varada. Por el momento, no han trascendido daños personales ni se conoce el alcance de los posibles desperfectos sufridos por el vehículo tras permanecer parcialmente sumergido.
Las causas exactas del incidente no han sido confirmadas. La principal hipótesis, según el relato del testigo, es que la furgoneta entró demasiado en el agua durante la maniobra para botar la moto acuática y perdió capacidad de tracción para volver a subir por la rampa.
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