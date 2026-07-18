El estilo de Ibiza vuelve a sus calles con ‘La Marina está de moda’ en Sa Peixateria

La Marina volverá a convertirse este verano en una vitrina de la creatividad ibicenca con la celebración de 'La Marina está de moda' el próximo jueves 30 de julio, a las 21 horas, en Sa Peixateria bajo las murallas y en el corazón del barrio. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Comercio, "que va mucho más allá de un desfile convencional", asegura el Consistorio en un comunicado de prensa.

El Ayuntamiento señala que la cita reunirá a 17 establecimientos en una noche que fusionará moda, música, arquitectura y nuevas tecnologías: Rituality Ibiza, Coal Boutique, De Mil Amores, Guayaberas Jábega, French Curve Ibiza, Keia Ibiza, UNA Urban, PocoLoco Beachwear, Boutique Noray, Feeria, Orígens by David Pomar, Mogardo, La Familia, Audace Manifestó, La Cerverana, Capote Eyewear, Recreation Jewels y Locco Ibiza Cosmetics.

Además, la velada contará con la presentadora de televisión Ana Reyes y con una propuesta sonora y visual que, según el Ayuntamiento, busca ampliar la experiencia más allá de la pasarela. La música estará a cargo de los DJs Elio Riso y Agustín Dutari, y la producción integral del evento correrá a cargo de NM Events in Ibiza, empresa especializada en la organización y producción de eventos.

Una experiencia comercial para impulsar el comercio local

Como novedad, durante el evento se instalará una pop-up de venta en Sa Peixateria, donde el público podrá adquirir directamente los diseños de las marcas participantes. El Consistorio explica en la nota que esta iniciativa pretende convertir la velada en una experiencia comercial y contribuir al impulso del comercio local.

El objetivo de esta propuesta es dinamizar y activar los comercios de uno de los barrios más emblemáticos y con mayor identidad de la ciudad de Ibiza. Se trata de la primera iniciativa que el Ayuntamiento pone en marcha de manera específica para la Marina y supone el inicio de un proyecto con vocación de continuidad.

Desde el comunicado afirman que el Consistorio trabaja ya en nuevas propuestas y acciones destinadas a poner en valor este barrio ibicenco mediante su comercio, su cultura y su identidad como motores de desarrollo local. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el tejido comercial de la ciudad y con todas las personas que, día a día, mantienen vivo "el espíritu creativo y auténtico" de la Marina.