Eladio Merino, Medalla de Oro de Ibiza: «Ha bajado mucho la admiración y el afecto al médico de cabecera»

«Hace un par de semanas» el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, comunicó a Eladio Merino Tapia (Nueva Carteya, Córdoba, 1944) la intención del Ayuntamiento de otorgarle la Medalla de oro de la ciudad. La primera reacción de este reconocido pediatra jubilado y vocal sénior de la delegación ibicenca del Colegio Oficial de Médicos de Balears fue preguntar: «¿Pero por qué?». «Siempre he considerado que he intentado cumplir con mi obligación y nada más», explica, modesto, Merino, que ejerció su profesión en la sanidad pública hasta los 65 años y en la privada, hasta los 72. A Ibiza, recuerda, llegó en barco un 23 de abril de 1969, como alférez de complemento en las milicias universitarias. Su primera impresión de la isla, reconoce, «fue un poco decepcionante». Aquel Sant Jordi había amanecido nublado y lo primero que vio desde la embarcación fue el puerto y Dalt Vila con sus fachadas «no tan cuidadas como ahora». Sin embargo, en cuanto pudo «disfrutar del primer día de sol, recorrer el casco antiguo y la calas», cambió completamente su impresión de la ciudad y de la isla. Lo demuestran los 57 que lleva en las Pitiusas. Como pediatra ejerció 47 años. El primer lugar donde pasó consulta, un 1 de julio de 1969, fue «en la antigua clínica de Julián Vilás, en la avenida de España».

¿Cómo reaccionó cuando supo que el Ayuntamiento de Ibiza le iba a conceder la Medalla de Oro de la ciudad?

Sentí una mezcla de sorpresa, agradecimiento y agrado, ¿porque a quién le disgusta una distinción que le viene de golpe y ni se espera?

Lleva diez años jubilado. ¿Sueña alguna vez con su trabajo?

Soñar no. Lógicamente, siento añoranza porque mi dedicación era muy intensa. De todas formas, no me he desconectado del todo porque aún tengo pacientes que me siguen consultando por WhatsApp, además, los amigos menos jóvenes como yo me preguntan frecuentemente sobre sus dolencias.

Como media Ibiza ha pasado por su consulta, supongo que irá por la calle saludando gente cada dos por tres....

Afortunadamente sí. Para mí es una satisfacción enorme estar, por ejemplo, en un restaurante o en una terraza sentado y que aparezca alguien a quien no reconozco y me salude y me diga que fui su pediatra y que me recuerda con mucho cariño. Eso es un subidón de alegría inmenso.

«Cuando llegué a Ibiza en 1969, la isla tenía un nivel muy bajo de atención sanitaria»

Viajemos al pasado. ¿Cuál era la situación sanitaria de Ibiza cuando llegó en 1969?

Sin ser excesivamente dramático, tengo que decir que la isla tenía un nivel muy bajo de atención sanitaria. Cuando llegué, me convertí en el médico número 16 de Ibiza y Formentera. Había solamente un pediatra, que había venido cuatro años antes que yo, el doctor Ruiz Galbe, y la consulta la pasábamos en nuestras propias viviendas. Como oferta sanitaria sola había tres clínicas privadas, Alcántara, Villangómez y Vilás, que contaban con medios bastante reducidos, y para hospitalización, en la sanidad pública, disponíamos únicamente del antiguo hospital provincial, donde hoy está la sede del Consell, que realmente era un centro de acogida de personas de la tercera edad atendido por monjas. No había ni personal especializado ni los medios adecuados, con lo cual muchísimos niños con problemas serios tenían que viajar a Palma, a Son Dureta. Además, la analítica y la radiología de las que podíamos disponer eran muy básicas.

¿A cuántos niños podía llegar a atender en un día en aquella época?

Entre 70 y 150. Habitualmente en la consulta teníamos siempre por encima de 60, pero en época de epidemias, por ejemplo la de sarampión, que era la más fuerte de todas, llegué a atender a 130 niños. Parece dantesco, pero en la consulta de la Seguridad Social que tenía en mi domicilio en Vía Púnica, que estaba en un segundo piso, se llenaba la sala de espera, el recibidor, el descansillo, las escaleras y recibidores del piso de abajo, el portal de la casa y, en alguna ocasión, había cola en la calle. Era terrible.

Con esa demanda tan grande, ¿cuánto tiempo podía dedicar a cada paciente?

Lo mínimo posible. En aquella época, con esas consultas, difícilmente tenías la oportunidad de tumbar a un paciente en la mesa de exploración. Salvo casos aislados, lo atendías normalmente en brazos de la madre. Le auscultabas, le tocabas la barriga, mirabas oídos y garganta y se marchaba. No había otra posibilidad con esa cantidad de gente que venía.

¿La problemática sanitaria de la infancia era muy diferente a la de los niños actuales?

Hay alguna diferencia. Por ejemplo, gracias a las vacunas, apenas hay un brote de sarampión de vez en cuando. Antes, veíamos a varios centenares de niños con esta enfermedad cada año, de los cuales por lo menos dos fallecían por complicaciones severas. Además, casos de dolencias como, por ejemplo, la difteria o el tétanos, que antes se veían, ahora ya son muy escasos. También gracias a las vacunas, pasa lo mismo con la meningitis y la bronquiolitis hoy día está muy controlada y minimizada. Sin embargo, en la actualidad se ven con más frecuencia patologías de origen psíquico como la ansiedad o la depresión y patologías figurativas o de origen psicógeno, en las que, por ejemplo, los niños protestan por dolor de cabeza o de barriga. Todas esas dolencias las achaco al ambiente familiar, porque hay muchas familias con padres separados, y quizás también al ambiente escolar, en este caso me refiero al bullying, que siempre ha existido, aunque antes no se le daba importancia.

Eladio Merino, durante la entrevista. / Toni Escobar

¿A usted y a los compañeros de su generación les tocó luchar mucho para conseguir mejorar la situación sanitaria de Ibiza?

En aquella etapa inicial, solo podíamos intentar hacer mejoras actualizando nuestros conocimientos en lo posible, a través de revistas, cursos y congresos, y tratar de aportar nueva tecnología y conocimientos que mejorasen nuestra atención. En aquel tiempo de poco hubieran servido las reivindicaciones porque era época franquista y se mandaba desde Madrid. Pero bueno, ya fue un paso importante que en el 73 se hiciese el ambulatorio, que para mí fue el primer avance importante que se dio. Luego, el segundo paso grande fue el del comienzo de la creación de los centros de salud y el tercero, el nuevo hospital Can Misses.

¿Qué mejoras destacaría en el campo de la Pediatría?

Se ha mejorado mucho, primero, en lo que respecta a la formación de los profesionales. En nuestra época, para hacer la especialidad, teníamos que pagar una matrícula, no cobrábamos nada y nos teníamos que pagar nuestros gastos. La metodología didáctica era muy diferente a lo que hoy es el sistema MIR. De él se sale con una formación práctica y teórica de un alto nivel. Es decir, hoy día los profesionales salen mucho mejor preparados de lo que lo estábamos nosotros. Al margen de que la ciencia y los conocimientos han aumentado. Eso es muy importante. Luego está el número de profesionales que hay trabajando, muchos más ahora. El único problema es que como hay escasez de pediatras, alguna de las plazas que corresponden a esta especialidad están ocupadas por médicos generales, que lo hacen muy bien, pero no tienen la formación.

El pasado junio usted y el doctor José María Tugués organizaron un homenaje a los facultativos que han ejercido en las Pitiusas y que fallecieron entre los años 50 y la actualidad. ¿Cree que actualmente la sociedad valora suficiente a los médicos?

Creo que ha bajado mucho el sentimiento de admiración y afecto hacia el médico de cabecera, normalmente.

¿A qué lo achaca?

Fundamentalmente a que parece que las consultas ahora son más frías. Yo, cuando voy como paciente, veo que, en general, es muy diferente la comunicación entre el paciente y el médico. Ves a una persona que está detrás de una pantalla, mirando, preguntando y escribiendo datos. No sé, parece un contacto menos directo, menos personalizado. Tampoco ayuda la rotación que existe de profesionales, de forma que uno nunca sabe quién le va a atender. Por otro lado, siempre critico y criticaré a los, afortunadamente, escasos casos de profesionales que, aprovechando su situación de superioridad, entre comillas, atienden de una manera inadecuada y poco afectiva a los pacientes. Por otra parte, quiero culpar a una buena parte de los pacientes que por una educación incorrecta son poco respetuosos con los profesionales de la sanidad e incluso, en algunos casos, llegan a agredirlos verbal o físicamente, como ocurrió recientemente en Sant Antoni.

Este jueves Simebal organizó una concentración en el Centro de Salud de Sant Antoni con motivo de la agresión de un paciente a una médica que usted acaba de mencionar. Los sanitarios exigieron, entre otras cosas, vigilancia las 24 horas en los centros de salud durante todo el año e incidieron en la necesidad de que se reconozca oficialmente a las profesiones sanitarias como oficios de alto riesgo. ¿Apoya estas peticiones?

Por supuesto. Además, el hecho de que hoy día, también por el turismo, sea habitual que se presenten pacientes bajo los efectos de estupefacientes y alcohol es una razón de más para que haya un servicio de seguridad las 24 horas del día durante todo el año. Y por otro lado, la medicina claramente es una profesión de riesgo y siempre lo ha sido. Hay gente excesivamente exigente que cada vez piden más de lo que pueden o deben y llegan a ponerse agresivos si se les deniega una petición que no está justificada, como que se les recete cierto medicamento. Afortunadamente, yo no lo he vivido en mis carnes, pero ha habido algún caso de agresiones, aunque en la época en la que yo empezaba, en los años 70, era algo muy raro.

Los médicos en las Pitiusas se han estado movilizando en junio para exigir un estatuto médico propio y denunciar la fuga de profesionales, la sobrecarga laboral, las guardias de 24 horas y los dieciséis años de recortes salariales. ¿Qué opina de estas reclamaciones y de la situación actual general que tiene el personal sanitario en las islas?

Cuando recuerdo en qué condiciones trabajábamos nosotros en los años setenta y las comparo con las actuales, es como pasar del día a la noche. Pero las circunstancias y los objetivos han cambiado. Lógicamente los profesionales actuales, a los que apoyo incondicionalmente, están en su derecho de exigir que se modifiquen aquellas cosas que les parecen injustas o incorrectas. Esto, claro, topa con la barrera de lo político, habrá que negociar y llegar a un acuerdo, pero hay que mejorar las cosas. La parte negativa de estas movilizaciones es que muchos pacientes salen perjudicados, porque en cualquier huelga, ya sabemos lo que ocurre, el que tiene menos culpa es el que paga los platos rotos. Pero no queda otra, es la única manera de hacer presión y concienciar a la sociedad de que no se deja de atender a un paciente por capricho, sino porque hay unas causas que lo justifican. Ahí está la labor de los que tienen que resolverlo, los responsables de los sindicatos y las autoridades sanitarias.

En su opinión, ¿qué cree que es lo que hay que mejorar con más urgencia?

Sobre todo, completar las plantillas tanto en el hospital Can Misses como en los centros de salud.