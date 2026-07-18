Competencias
Diecinueve bailarinas de Ibiza participan en el World of Dance Summit de Los Ángeles
Las alumnas de Davinia Van Praag Dance Academy, de entre 10 y 14 años, compitieron en una categoría superior y lograron el cuarto puesto en el Challenge Round
Un grupo de 19 alumnas de la academia de danza 'Davinia Van Praag Dance Academy', de entre 10 y 14 años, participó del 4 al 11 de julio en el World of Dance Summit de Los Ángeles, una competición internacional que reúne a bailarines de diferentes países.
Según ha explicado la academia, las jóvenes compitieron en la división de 13 a 17 años, pese a que algunas de ellas tenían solo 10 años, y se enfrentaron a participantes de mayor edad y a un elevado nivel artístico y técnico. Las bailarinas consiguieron clasificarse en cuarta posición en el Challenge Round, un resultado que desde Davinia Van Praag Dance Academy consideran fruto del trabajo, el esfuerzo y la preparación del grupo.
Formación con coreógrafos internacionales
Además de participar en la competición, las alumnas asistieron a talleres, clases y ‘masterclasses’ impartidos por profesionales de la danza de nivel internacional. La academia señala que entre los docentes había coreógrafos y bailarines que han trabajado con artistas como Beyoncé y Justin Bieber, entre otros referentes de la industria musical.
Durante su estancia en Los Ángeles, las participantes también pudieron entrenar junto a bailarines de distintos países, conocer nuevas metodologías de trabajo y afrontar nuevos retos técnicos y escénicos. Desde Davinia Van Praag Dance Academy destacan que el viaje ha supuesto una experiencia de aprendizaje, convivencia y crecimiento para las 19 bailarinas, más allá del resultado obtenido en la competición.
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