Diecinueve bailarinas de Ibiza participan en el World of Dance Summit de Los Ángeles

Un grupo de 19 alumnas de la academia de danza 'Davinia Van Praag Dance Academy', de entre 10 y 14 años, participó del 4 al 11 de julio en el World of Dance Summit de Los Ángeles, una competición internacional que reúne a bailarines de diferentes países.

Según ha explicado la academia, las jóvenes compitieron en la división de 13 a 17 años, pese a que algunas de ellas tenían solo 10 años, y se enfrentaron a participantes de mayor edad y a un elevado nivel artístico y técnico. Las bailarinas consiguieron clasificarse en cuarta posición en el Challenge Round, un resultado que desde Davinia Van Praag Dance Academy consideran fruto del trabajo, el esfuerzo y la preparación del grupo.

Las niñas celebran el cuarto puesto conseguido / DVP

Formación con coreógrafos internacionales

Además de participar en la competición, las alumnas asistieron a talleres, clases y ‘masterclasses’ impartidos por profesionales de la danza de nivel internacional. La academia señala que entre los docentes había coreógrafos y bailarines que han trabajado con artistas como Beyoncé y Justin Bieber, entre otros referentes de la industria musical.

Durante su estancia en Los Ángeles, las participantes también pudieron entrenar junto a bailarines de distintos países, conocer nuevas metodologías de trabajo y afrontar nuevos retos técnicos y escénicos. Desde Davinia Van Praag Dance Academy destacan que el viaje ha supuesto una experiencia de aprendizaje, convivencia y crecimiento para las 19 bailarinas, más allá del resultado obtenido en la competición.