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Detenido en es Pujols con 28 envoltorios de presunta cocaína y varias drogas

La Policía Local de Formentera también intervino marihuana, hachís, 485 euros en efectivo y dos teléfonos móviles

Policia local de Ibiza en actuación

Policia local de Ibiza en actuación / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Ibiza

La Policía Local de Formentera detuvo durante la noche de este viernes a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras localizarle diversas sustancias estupefacientes durante una actuación en es Pujols.

Los hechos se produjeron alrededor de las 21.45 horas, durante un servicio ordinario de vigilancia y prevención. Una patrulla observó un ciclomotor cuyo conductor, al advertir la presencia policial, intentó eludir el control, por lo que los agentes le dieron el alto y procedieron a identificarlo. Durante el registro, los policías localizaron 28 envoltorios que presuntamente contenían cocaína, así como 33,08 gramos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas y 10,06 gramos de hachís.

Dinero en efectivo y dos teléfonos móviles

Los agentes también intervinieron 485 euros en efectivo y dos teléfonos móviles. Ante los indicios observados, compatibles con un presunto delito de tráfico de drogas, los policías procedieron a detener al individuo y a decomisar las sustancias, el dinero y los dispositivos.

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El detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Formentera, donde quedó a disposición de los agentes para la continuación de las diligencias y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.

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