El comisario de la Policía Nacional de Ibiza se despide con una multitudinaria cena

El comisario de la Policía Nacional de Ibiza, Manuel Hernández, se ha despedido de su trabajo con una multitudinaria cena despedida celebrada este viernes en el Hotel Torre del Mar, donde se han congregado numerosas autoridades de la isla.

En el mismo día que celebraba su 65 cumpleaños, Hernández puso punto y final a toda una vida dedicada al servicio ciudadano y lo hizo rodeado de compañeros, amigos y representantes de distintos organismos, hasta contar un total de 123 invitados al convite.

El acto congregó a más de un centenar de invitados. / Vicent Marí

A lo largo de esta semana, el comisario ya había sido agasajado con sendas recepciones a las que fue invitado por el presidente del Consell insular, Vicent Marí, y por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. Ambos mandatarios le agradecieron su dedicación a la ciudad, donde ha ejercido la máxima autoridad policial durante los últimos ocho años y medio, y le desearon en su próxima etapa, la jubilación que le mantendrá como un residente más de la isla.

"Gracias, Manuel Hernández, por tu dedicación y compromiso durante estos años como comisario de la Policía Nacional de Ibiza. Hoy se cierra una etapa de servicio ejemplar y comienza otra que espero que disfrutes al máximo. Mucha suerte y felicidad. ¡Gracias!", le dedicó el alcalde.

Tras concluir este viernes su última jornada de trabajo, Hernández fue homenajeado con una cena que contó con la presencia de la diputada Milena Herrera, el senador Miquel Jerez o la directora insular del Estado, Raquel Guasch, entre otras autoridades.

En reconocimiento a su trabajo durante los últimos años en Ibiza, sus compañeros del cuerpo le regalaron un reloj, así como una acuarela de la comisaría de la Policía Nacional en Ibiza pintada por una compañera. Además, también se proyectó un pequeño vídeo.

Alfonso Ares toma el mando

Con la despedida de Manuel Hernández, que cierra una etapa de estabilidad poco habitual hasta ahora en la Policía Nacional de Ibiza, ya que tuvo tres comisarios distintos en cuatro años durante la anterior época, y se abre un nuevo periodo en el que el actual jefe de Seguridad Ciudadana, Alfonso Ares, será el máximo responsable del cuerpo hasta el nombramiento de un nuevo comisario definitivo.

Este proceso se alargará durante varios meses, ya que el protocolo indica que se debe convocar un concurso de méritos al que puede presentarse aspirantes que serán evaluados con criterios de antigüedad, felicitaciones públicas, condecoraciones, idiomas o titulaciones académicas. La plaza será para el aspirante que más puntos acumule en la suma de todos esos factores.

Confirmada su jubilación, Hernández, natural de Ávila, continuará viviendo en la isla, a donde se mudó tras emparejarse con una ibicenca. Tal y como confesó esta semana en una entrevista a este diario, Ibiza le ha "conquistado", añadiendo que, aunque ya haya entregado la placa y la pistola, seguirá a disposición de sus excompañeros para cualquier cosa que necesiten.