Calvin Harris comparte su noche en Ushuaïa Ibiza junto a Rod Stewart

Calvin Harris ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes de su última sesión en Ushuaïa Ibiza, entre ellas dos fotografías junto al cantante escocés Sir Rod Stewart.

"Another unbelievable night @ushuaiaibiza!!!" —(Otra noche increíble en Ushuaïa Ibiza)—, escribió el dj para acompañar la publicación, en la que mostró distintos momentos de la velada celebrada este viernes en Platja d'en Bossa.

Rod Stewart protagoniza una de las imágenes más llamativas de la selección publicada por Harris. No obstante, el mensaje del productor no indica que el cantante actuara o subiera al escenario, por lo que la información disponible únicamente permite confirmar que ambos coincidieron durante la noche. La sesión del viernes 17 de julio tuvo como protagonistas a Calvin Harris, MK, Arielle Free y Tyson O’Brien.

Del Mundial de fútbol a Ibiza

La aparición de Rod Stewart en Ibiza se produce semanas después de que el artista acompañara a Escocia durante el Mundial de fútbol. El cantante viajó con sus hijos Liam y Alastair hasta Boston para presenciar el debut de la selección escocesa frente a Haití. En el medio 'Boston.com' Stewart explicó entonces que era su séptimo Mundial y celebró el regreso de Escocia al torneo después de 28 años de ausencia.

Escocia se impuso por 1-0 a Haití en el partido disputado el 13 de junio, gracias a un gol de John McGinn. La victoria fue la primera del combinado escocés en una fase final mundialista desde 1990. Conocido por su apoyo a la selección escocesa, Stewart publicó antes del encuentro un vídeo desde el avión en el que aparecía junto a sus hijos y entonaba el lema "No Scotland, no party".

Por su parte, Calvin Harris mantiene durante esta temporada una doble residencia semanal en Ushuaïa Ibiza, con actuaciones los martes, entre el 7 de julio y el 25 de agosto, y los viernes, desde finales de mayo hasta el 2 de octubre. Tras la sesión, el productor escocés resumió la noche con su mensaje en Instagram y una serie de fotografías en las que Rod Stewart se convirtió en uno de los invitados más destacados.