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La calle Atzaró cambia de sentido tras finalizar el reasfaltado
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Este viernes concluyeron los trabajos de reasfaltado de la calle Atzaró y entró en vigor el cambio de sentido de circulación. La vía pasa a ser de salida del barrio, mientras que Ca n’Escandell se convierte en el acceso de entrada desde la avenida de Sant Josep. La zona contará también con un nuevo paso de peatones.
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