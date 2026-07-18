Tiempo
Baleares, en aviso este sábado por calor y temperaturas superiores a los 35 grados
La Aemet prevé noches tropicales, calima y mínimas que podrían no bajar de los 25 grados en algunos puntos del archipiélago
Las altas temperaturas mantienen este sábado a Baleares en aviso, en una jornada en la que los termómetros superarán los 35 grados en distintos puntos del archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El calor también marcará las horas nocturnas. La Aemet prevé noches tropicales en las islas, con temperaturas mínimas elevadas que, en algunos puntos del Mediterráneo, podrían no bajar de los 25 grados.
La jornada estará caracterizada por una situación de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas. Además, se espera la presencia de calima, un fenómeno que afectará también a la mitad sureste de la Península y, de forma más débil, a Canarias.
Pocos cambios en las temperaturas
Las temperaturas registrarán pocos cambios en el archipiélago, aunque las máximas se mantendrán por encima de los 35 grados. Baleares será una de las comunidades afectadas por el episodio de calor que mantiene este sábado en aviso a aproximadamente la mitad del país.
En cuanto al viento, soplará del nordeste en las islas y en los litorales de la fachada oriental peninsular, aunque se espera que vaya perdiendo intensidad a lo largo del día.
En el conjunto de España, las temperaturas podrían alcanzar o superar los 40 grados en algunas zonas de Andalucía, mientras que las lluvias y tormentas afectarán especialmente al interior de Murcia, la Comunidad Valenciana y el sureste de Castilla-La Mancha.
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