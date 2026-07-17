"Si no, no llegaba": Joan Costa, pasajero del vuelo de Ibiza a Madrid retrasado más de 24 horas, compra otro billete para salvar su viaje

"La gente está cabreada y nadie responde", denuncia Joan Costa, uno de los afectados por el retraso de más de 18 horas del vuelo FR2085 de Ryanair. El avión debía partir a las 22.40 horas de este jueves desde Ibiza con destino a Madrid y figura ahora programado para la una de la madrugada del sábado. "De momento", puntualiza el ibicenco.

Costa cuenta su experiencia cuando está a punto de embarcar en un vuelo de Vueling que ha tenido que comprar para poder llegar a la capital española, donde tiene un enlace para viajar a Azores. "Si no, no llegaba", señala.

Explica que llegaron a subir dos veces a un avión. Primero embarcaron en una aeronave de Ryanair, de la que les obligaron a bajar sin apenas explicaciones. Según otros afectados, la espera inicial se debió a problemas técnicos en el aparato que debía cubrir la ruta.

El avión de Malta Air en el que tampoco pudieron volar. / Rubén, pasajero del vuelo FR2085

Más tarde, los pasajeros volvieron a embarcar, esta vez en un avión operado por Malta Air, pero también tuvieron que abandonarlo. Costa asegura que les explicaron que ya era demasiado tarde y que no podían aterrizar en Barajas. Otro de los viajeros afectados relata que uno de los miembros de la tripulación había excedido su horario laboral y que, por este motivo, el aparato ya no podía despegar.

«Eran las dos. Nos dijeron que nos buscarían un hotel, pero a las tres y pico dijeron que no encontraban alojamiento para tanta gente, que buscáramos nosotros y que ya lo abonarían», relata Costa.

Una de las familias afectadas recibió un justificante para alojarse en el hotel THB Naeco Ibiza, en Sant Antoni, pero, según su testimonio, el establecimiento no aceptó a sus dos hijas por ser menores de edad. Sin otra alternativa, los cuatro tuvieron que regresar al aeropuerto y dormir durante unas horas en bancos, asientos y mesas de la terminal.

Teniendo en cuenta que el vuelo había sido reprogramado inicialmente para primera hora de la mañana, casi todos los pasajeros decidieron permanecer en el aeropuerto. Entre los afectados había personas mayores, una mujer embarazada y varias familias con niños.

Tres reprogramaciones y subiendo...

El vuelo volvió a ser programado para las 10 horas de esta mañana, poco después para las 18 horas, y más tarde para la 1 de la mañana del sábado 18 lo que, como no podía ser de otra manera, enervó a buena parte del pasaje. A última hora de la mañana, los pasajeros seguían sin tener la certeza de que el avión fuera a despegar.

El vuelo FR2085, reprogramado por tercera vez en catorce horas. / Joan Costa

Otro de los afectados asegura que les comunicaron que no había piezas para reparar el aparato y que el vuelo podría volver a retrasarse. "Nos han dicho que nos busquemos la vida" y que compremos otro billete, denuncia.

"Solo te informan a través de correo electrónico y hay dos chicas en la oficina de aquí que lo único que hacen es darte una hoja para reclamar", critica Costa.

Este viajero está convencido de que la táctica de la compañía consiste en ir retrasando el vuelo para que los pasajeros no tengan otra opción que buscar una alternativa por su cuenta. De esta manera, considera, se reduciría el número de personas que Ryanair tendría que recolocar y la aerolínea podría tratar de evitar el pago de indemnizaciones alegando que quienes compraron otro billete renunciaron al vuelo y a la solución que pudieran ofrecerles posteriormente.

Lo único que han recibido, afirma, es un vale de cuatro euros cada cuatro horas para comprar alguna bebida o comida. "Con eso no pagas nada en un aeropuerto", denuncia Costa. Otros pasajeros también explican que los primeros vales fueron entregados durante la madrugada, cuando buena parte de los establecimientos de la terminal ya estaban cerrados.

Tarjetas de embarque que ya no servían

Los ánimos se caldearon todavía más durante la mañana, cuando algunos pasajeros que habían salido de la terminal descubrieron que no podían volver a pasar el control de seguridad porque sus tarjetas de embarque originales, correspondientes al vuelo de las 22:40 horas, ya no eran válidas.

Los afectados por la reprogramación del vuelo de Ryanair, frente a la ventanilla de la compañía. / Joan Costa

Otros viajeros, como el propio Costa, tuvieron que solicitar a la compañía que les devolviera el equipaje que ya habían facturado para poder embarcar en los nuevos vuelos que consiguieron encontrar. A precios "estratosféricos", eso sí.

Los afectados también reclamaron la presencia de un supervisor de la aerolínea para que ofreciera explicaciones, pero, según los testimonios recabados, no salió a hablar con ellos. Uno de los pasajeros critica además que un responsable de Ryanair se habría reído ante las protestas del grupo y les habría indicado que buscaran una solución por su cuenta.

Costa explica que no es la primera vez que sufre una situación similar. "El problema es que esto ya me pasó hace nada, el 2 de julio, con otro vuelo a Madrid de Ryanair. Tenía que salir a las 10.30 horas y lo reprogramaron a medianoche sin dar explicaciones. Ocurrió igual: la gente se buscó otros vuelos", concluye.