Los vecinos de la Vénda des Fornàs, en Ibiza, avisan: capturan más serpientes y ya no ven lagartijas

La Associació de Veïns el Fornàs ha contabilizado 265 serpientes capturadas desde comienzos de este año 2026 por parte de residentes de esta zona rural del municipio de Sant Antoni. La cifra procede de una encuesta realizada entre los integrantes de este grupo vecinal a través de un grupo de WhatsApp y el resultado implica 38 ejemplares más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se habían registrado 227 capturas.

El balance del que informa esta asociación representa un incremento cercano al 17% respecto a 2025. Aunque los vecinos señalan que los ejemplares encontrados este año son, en general, de menor tamaño, consideran especialmente preocupante la elevada cantidad de serpientes que continúa detectándose en la zona.

Según explica la asociación, buena parte de las capturas ha sido posible gracias a la iniciativa de los propios residentes, muchos de los cuales ya habían adquirido o gestionado trampas de forma particular. El dispositivo recibió un nuevo impulso en 2023, con la entrega de material por parte de la entidad Ibiza & Formentera Preservation y de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La organización conservacionista ha realizado durante 2026 una nueva entrega de trampas que, de acuerdo con la asociación, ha permitido atender las necesidades de los vecinos interesados en participar en el control de los ofidios.

La proliferación de serpientes contrasta con la situación de la lagartija pitiusa. La entidad vecinal recuerda que el año pasado ya calificaba de crítica la presencia de esta especie autóctona, aunque todavía era posible localizar ejemplares con relativa facilidad. En la encuesta efectuada este verano, solamente uno de los residentes afirmó haber visto una lagartija, mientras que el resto comunicó su ausencia total.

Entrega de trampas para serpientes a los vecinos de es Fornàs. / Asociación de Vecinos de es Fornàs

Según explica Joan Ribas, socio fundador y ahora secretario de la Asociación de Vecinos de la Vénda des Fornàs, el grupo de residentes en esta zona de la isla, una de las medioambientalmente más valiosas y sensibles, está compuesto por un centenar de propietarios, de los que una treintena participan en esta iniciativa para controlar la proliferación de ofidios. Ribas considera especialmente preocupante la ausencia de lagartijas: "Antes, mientras labrabas el campo, te encontrabas ejemplares de cualquier tamaño, pero ahora nadie las ve, a excepción de una vecina, que ha podido ver una", lamenta.

Récord de capturas en Ibiza

Los datos vecinales se enmarcan en el aumento general de las capturas registrado en la isla. El último balance anual presentado por el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) contabilizó 3.604 serpientes retiradas en Ibiza durante 2025 mediante una red de 1.930 trampas. Se trata de la cifra más elevada desde el inicio del programa de control. De los ejemplares capturados, 3.528 eran culebras de herradura.

El resultado supone 532 capturas más que en 2024, un aumento también superior al 17%. Aquel año se habían retirado 3.072 serpientes con 1.564 trampas instaladas.

Sumadas las 893 capturas registradas en Formentera, el balance de 2025 ascendió a 4.497 ejemplares en el conjunto de las Pitiusas. El Govern decidió además mantener activo el trampeo durante todo el año, incluidos por primera vez los meses de invierno, y anunció para 2026 un incremento del 44% de los recursos humanos, hasta alcanzar los 13 trabajadores dedicados al control de ofidios.

La Associació de Veïns el Fornàs se creó en 2015 como un movimiento vecinal para luchar contra la instalación de una línea de alta tensión, que amenazaba con atravesar este espacio natural, en su mayor parte con algún grado de protección. Desde entonces, se ha convertido en uno de los más activos en defensa del patrimonio natural y las tradiciones de la isla. Mantienen abiertos frentes contra la cantera de s'Espartar, por ejemplo, después de "haberse comido" la instalación de la depuradora, y el "campo de motocross, un verdadero peligro por el enorme riesgo de incendio que comporta", apunta Ribas. "Es curioso que suspendan las obras por riesgo de fuego forestal para crear una instalación que precisamente incrementará este peligro de manera exponencial todo el año", reflexiona.