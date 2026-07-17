Hï Ibiza. Agenda
Tres noches para recorrer todas las caras de la electrónica
El sábado, Black Coffee lidera Theatre, mientras que Club Room vibra con Skepta
En Hï Ibiza cada sala hablará un lenguaje distinto. Este sábado, en Theatre, Black Coffee refuerza su residencia con la sofisticación de Henrik Schwarz y la sensibilidad melódica de Fiona Kraft. En Club Room, Skepta sitúa Más Tiempo en el centro de una propuesta británica, rítmica y directa, completada por Felix B2B The Menendez Brothers, Shae Reid y Kotto.
El domingo, CAMELPHAT llevará Summer of Love a una nueva dimensión en Theatre junto a Tiga y Volkoder, conectando melodías amplias, electro, techno y bajos contundentes. Al otro lado, en Club Room, Indira Paganotto acelerará ARTCORE con BIIA, Marhu e Interactive Noise, en una nueva sesión que combinará trance, cultura rave, hard techno y pulsos psicodélicos.
El lunes, el club cerrará este recorrido con dos visiones complementarias. Francis Mercier presentará Solèy en Theatre, enlazando raíces africanas, caribeñas, árabes, latinas y europeas mediante dos B2B con Kasango y Marten Lou. Mambo Brothers, Juno y Tiago Cruz ampliarán una experiencia con percusión, guitarras, danza y energía ascendente.
En Club Room, Andrea Oliva defenderá All I Need acompañado por Alex Wann, Moeaike y Curol. El contraste entre la apertura multicultural de Solèy y el house íntimo de Oliva demuestra que una misma noche puede transformarse con solo cambiar de sala.
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