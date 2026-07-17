Estas son las carreteras de Ibiza y Formentera que tendrán restricciones durante el eclipse

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto provocará restricciones y controles especiales de tráfico en varias carreteras de Ibiza y Formentera. El dispositivo diseñado por el Govern balear contempla cinco puntos de regulación en las Pitiusas, cuatro en Ibiza y uno en Formentera, con el objetivo de evitar colapsos en los accesos a playas, espacios naturales y zonas especialmente sensibles.

Las restricciones se aplicarán, con carácter general, entre las 15 y las 21 horas, aunque podrán adelantarse si la afluencia de vehículos o las circunstancias de seguridad así lo requieren. Las medidas podrán consistir en controles de acceso, regulación de la circulación o cierres temporales cuando se alcance la capacidad considerada segura.

En Ibiza, uno de los puntos de control estará situado en el acceso a Cala d’Hort, concretamente en la confluencia del camino vecinal de Cala Vedella con el camino vecinal de Cala d’Hort, a la altura del kilómetro 4,300.

También se regulará la circulación hacia Platges de Comte, donde el dispositivo se instalará en la carretera EI-701, en el punto kilométrico 4,500. Esta vía soporta buena parte del tráfico que se dirige hacia las playas y miradores de esta zona de la costa de Sant Josep.

Otro de los controles se establecerá en Cala Molí, en la intersección del camino vecinal de Cala Molí con la carretera de Cala Tarida, a la altura del kilómetro 3,600.

El cuarto punto de Ibiza estará situado en el acceso a Cala Bassa, concretamente en la intersección de la carretera EI-702 con el camino vecinal que conduce a esta playa, en el punto kilométrico 1,900.

La elección de estos enclaves responde a la previsión de una elevada concentración de personas durante las horas previas al eclipse y a la necesidad de mantener despejadas las vías para los servicios de emergencia. La acumulación de vehículos en carreteras estrechas o con pocas alternativas de salida podría dificultar una evacuación o la intervención ante cualquier incidencia.

Control en Formentera

En Formentera se instalará un único punto de regulación, aunque permitirá controlar el tráfico hacia dos de los lugares en los que se espera una mayor afluencia.

El dispositivo estará situado en la carretera PM-820-1, a la altura del kilómetro 2,500, en el cruce desde el que parten los accesos hacia el cap de Barbaria y cala Saona. Desde este punto se podrá limitar o escalonar la entrada de vehículos en caso de que cualquiera de estas zonas alcance su capacidad máxima.

Las restricciones contemplarán excepciones para residentes, servicios esenciales, transporte público y desplazamientos debidamente justificados, de acuerdo con las condiciones que establezcan las autoridades responsables del operativo.

Ocho zonas oficiales de observación

El Govern ha habilitado además ocho zonas oficiales de observación en Ibiza y Formentera, dentro de los 26 espacios seleccionados en el conjunto de Baleares.

En Ibiza, los puntos oficiales serán Cala Gració, Cala Molí, Platges de Comte, sa Pedrera de Port des Torrent, Cala Llentia y la costa de Sant Antoni. En Formentera se han escogido es Arenals de Migjorn y s’Estany des Peix.

Estas zonas no han sido seleccionadas necesariamente por ser los lugares desde los que mejor se verá el fenómeno, sino por ofrecer mejores condiciones de accesibilidad, capacidad de acogida, aparcamiento y respuesta de los servicios de emergencia.

El Govern recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado del tráfico y evitar acudir a enclaves que ya se encuentren saturados. El dispositivo se completará con un refuerzo de la vigilancia en la costa y en el mar ante el incremento previsto de embarcaciones durante la jornada del eclipse.