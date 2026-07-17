Una puesta de sol con vistas al mar y banda sonora propia

Hacienda Na Xamena celebra el próximo 24 de julio una nueva Candlenight Experience en su anfiteatro. La propuesta está dirigida tanto a huéspedes del hotel como a residentes y visitantes que quieran disfrutar de una actividad diferente en el norte de la isla.

La cita comenzará a las 19.30 horas con una copa de cava de bienvenida. Después, un cuarteto formado por piano, violonchelo y dos violines ofrecerá un concierto de una hora con piezas de música cinematográfica y neoclásica.

La actuación coincidirá con la puesta de sol y tendrá como escenario el anfiteatro situado frente a los acantilados. La organización ha diseñado el repertorio para acompañar el cambio de luz sobre el Mediterráneo y aprovechar las espectaculares vistas del espacio.

Cena en el restaurante Edén

Al finalizar el concierto, los asistentes se trasladarán al restaurante Edén, donde se servirá un menú creado para la ocasión. La propuesta incluirá tres tiempos: entrante, plato principal y postre.

El precio de la experiencia completa es de 160 euros por persona. Las plazas son limitadas debido a la capacidad y al carácter íntimo del anfiteatro. Las reservas pueden realizarse en la web oficial de Hacienda Na Xamena, mediante correo electrónico o llamando al 971 33 41 25.

Fundado en 1969 por el arquitecto belga Daniel Lipszyc, Hacienda Na Xamena se encuentra a 180 metros sobre el nivel del mar. El hotel cuenta con 77 habitaciones y suites, el Spa La Posidonia, tres piscinas y varios espacios destinados a la gastronomía, el bienestar y el ocio.

Con esta iniciativa, el establecimiento amplía su programación de verano y refuerza su oferta de experiencias abiertas al público durante el verano y acerca su propuesta al público local.