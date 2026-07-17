Hacienda Na Xamena. Candlenight Experience
Una puesta de sol con vistas al mar y banda sonora propia
El anfiteatro de Hacienda Na Xamena acoge un concierto antes de la cena en Edén
Hacienda Na Xamena celebra el próximo 24 de julio una nueva Candlenight Experience en su anfiteatro. La propuesta está dirigida tanto a huéspedes del hotel como a residentes y visitantes que quieran disfrutar de una actividad diferente en el norte de la isla.
La cita comenzará a las 19.30 horas con una copa de cava de bienvenida. Después, un cuarteto formado por piano, violonchelo y dos violines ofrecerá un concierto de una hora con piezas de música cinematográfica y neoclásica.
La actuación coincidirá con la puesta de sol y tendrá como escenario el anfiteatro situado frente a los acantilados. La organización ha diseñado el repertorio para acompañar el cambio de luz sobre el Mediterráneo y aprovechar las espectaculares vistas del espacio.
Cena en el restaurante Edén
Al finalizar el concierto, los asistentes se trasladarán al restaurante Edén, donde se servirá un menú creado para la ocasión. La propuesta incluirá tres tiempos: entrante, plato principal y postre.
El precio de la experiencia completa es de 160 euros por persona. Las plazas son limitadas debido a la capacidad y al carácter íntimo del anfiteatro. Las reservas pueden realizarse en la web oficial de Hacienda Na Xamena, mediante correo electrónico o llamando al 971 33 41 25.
Fundado en 1969 por el arquitecto belga Daniel Lipszyc, Hacienda Na Xamena se encuentra a 180 metros sobre el nivel del mar. El hotel cuenta con 77 habitaciones y suites, el Spa La Posidonia, tres piscinas y varios espacios destinados a la gastronomía, el bienestar y el ocio.
Con esta iniciativa, el establecimiento amplía su programación de verano y refuerza su oferta de experiencias abiertas al público durante el verano y acerca su propuesta al público local.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares
- Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades