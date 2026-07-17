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Portside vuelve a conquistar el puerto de Ibiza

La fiesta gratuita de Chinois Ibiza reunió un año más a miles de personas que bailaron al ritmo de Luciano, Bedouin y Bruz

Miles de personas bailan en el puerto. | CHINOIS IBIZA

Miles de personas bailan en el puerto. | CHINOIS IBIZA

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Redacción Ibiza

El puerto de Ibiza volvió a convertirse en una pista de baile con la cuarta edición de Portside, la fiesta gratuita y al aire libre con la que Chinois Ibiza rinde homenaje a la isla. Miles de personas se reunieron al atardecer para compartir música, fiesta y el espíritu acogedor que distingue a Ibiza.

Bruz abrió la jornada con una sesión cálida y cercana. Después, Bedouin desplegó su característico universo de house melódico y sonidos globales, pocas horas antes de inaugurar su residencia SAGA. Luciano, presente por cuarto año consecutivo, cerró el encuentro con una actuación cargada de energía y clásicos capaces de unir a todo el público.

El éxito de Portside es posible gracias al apoyo de las instituciones, asociaciones vecinales y negocios del puerto y La Marina. La celebración reivindicó la inclusión, el legado del casco antiguo y la colaboración entre residentes, trabajadores y visitantes.

La noche continuó en Chinois Ibiza, a pocos pasos del puerto, con la apertura de SAGA y las actuaciones de Jimi Jules, Trikk y Ageless hasta el amanecer.

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