"Nos han dicho que nos busquemos la vida": la odisea de una familia atrapada por Ryanair en Ibiza

Las vacaciones de Rubén y su familia en Ibiza terminaron de una manera muy distinta a la que habían imaginado. Él, su mujer y sus dos hijas debían regresar este jueves por la noche a Madrid y, desde allí, continuar en coche hasta Pamplona. Sin embargo, su vuelo de Ryanair no llegó a despegar y la familia acabó pasando la madrugada sobre bancos y mesas en el aeropuerto de Ibiza.

Pasajeras del vuelo FR2085 durmiendo en la entrada del aeropuerto de Ibiza. / Rubén, pasajero del vuelo

El vuelo FR2085 de Ryanair tenía prevista su salida hacia Madrid a las 22:40 horas. Según relata Rubén, los pasajeros permanecieron inicialmente a la espera debido a supuestos problemas técnicos del avión que debía realizar el trayecto.

Posteriormente, se organizó un nuevo embarque en una aeronave operada por Malta Air. Los viajeros llegaron a ocupar sus asientos, pero poco más tarde, cuando ya pensaban que el avión se disponía a despegar, recibieron la orden de desembarcar y volver a la terminal.

Pocas explicaciones

"Después del segundo embarque nos hicieron bajar porque una persona de la tripulación había superado su horario y no podían volar", explica Rubén. La noticia, asegura, fue comunicada de una forma "muy fría" y con pocas explicaciones para unos pasajeros que ya acumulaban varias horas de espera.

Entre los afectados había personas mayores, una mujer embarazada y varias familias con niños. Rubén critica especialmente la escasa información recibida por parte de la compañía durante la noche. "El trato no fue el correcto. Nos sentimos como objetos", lamenta.

Un vale inutilizable y un hotel que no admite a menores

Pasada la medianoche, la aerolínea entregó a los viajeros vales para comer. El problema, según este pasajero, fue que a esa hora la mayoría de los establecimientos del aeropuerto ya estaban cerrados, por lo que no pudieron utilizarlos hasta la mañana siguiente, ya para desayunar.

Las hijas de rubén durmiendo en el aeropuerto de Ibiza tras la cancelación de su vuelo. / Rubén, pasajero del vuelo FR2085

La familia también reclamó una solución de alojamiento. Finalmente, recibió un justificante para acudir al hotel THB Naeco Ibiza, en Sant Antoni. Sin embargo, el establecimiento les comunicó que no podía alojar a pasajeros menores de edad.

Rubén asegura que el hotel figuraba entre los establecimientos concertados por la aerolínea y que incluso otros afectados trataron de mediar para que las niñas pudieran quedarse. "Les decían: 'Por favor, acoged a las niñas', pero se negaron", afirma.

Sin otra alternativa, Rubén, su mujer y sus dos hijas regresaron al aeropuerto y trataron de descansar como pudieron. "Dormimos de cuatro a seis dentro del aeropuerto, con un frío horrible por el aire acondicionado", relata.

Nueva salida prevista para la 1 de la mañana

Esta mañana, el vuelo ha vuelto a ser reprogramado en dos ocasiones y, según figura en la información de Aena, su salida está prevista ahora para las 18 horas de este viernes. No obstante, a los pasajeros les informan que saldrá a la 1 de la madrugada del sábado 18, aunque continúan sin tener la certeza de que finalmente puedan abandonar Ibiza.

Rubén asegura que les han comunicado que el motor del avión sufrió una avería y que, aunque han llegado las piezas para repararlo, no hay en la isla un ingenirero que pueda hacerlo. "Nos han dicho que nos busquemos la vida y que nos compremos otro vuelo", denuncia.

El vuelo programado para las 18 horas de este viernes, en la web de Aena. / Aena

El ambiente entre los pasajeros, después de que algunos pasaran toda una noche y buena parte del día en el aeropuerto, es de creciente enfado. "La gente está muy cabreada. Hay familias y hay un montón de personas", advierte.

También critica la actitud que, según su testimonio, habría mantenido un responsable de Ryanair frente a los viajeros. "Se ha reído delante de todos nosotros, literalmente. Le he dicho: 'Por favor, no te rías, ¿por qué te ríes?'", cuenta indignado.

Los pasajeros han solicitado hablar con un supervisor para recibir explicaciones y conocer qué alternativas tienen, pero Rubén asegura que, hasta ese momento, nadie había acudido a atenderlos. "Estamos pidiendo que salga el supervisor y no sale, no viene a dar la cara", lamenta. En estos momentos, los pasajeros continúan pidiendo soluciones y aún no han recibido respuestas.

Reconocimiento al personal de Aena

Pese a sus críticas hacia la compañía aérea, Rubén distingue la actuación del personal de Aena. Destaca especialmente el comportamiento de una responsable que atendió a los viajeros durante la noche y que, según explica, trató de presionar a la aerolínea para que ofreciera soluciones.

"Por parte de Aena, genial. La responsable les dio caña a los de Ryanair. No tenemos nada que reprocharles, aunque tampoco podían hacer mucho más", lamenta.

Más allá del retraso y de los problemas para llegar hasta Pamplona, Rubén considera que lo más desagradable es la sensación de abandono y la falta de empatía hacia quienes viajaban con menores o se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. "Estamos hechos polvo. Ha sido un final de vacaciones muy desagradable", resume este usuario de Ryanair.