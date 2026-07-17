Manuel Hernández se despide como comisario de la Policía Nacional: "La gente no vendría a Ibiza si no se sintiera segura"

¿Va a seguir viviendo en Ibiza?

Sí. Ibiza me ha conquistado. Vine por amor y después he descubierto que, a nivel profesional, es muy atractivo e interesante trabajar aquí porque se dan infinidad de situaciones. Ha colmado mi necesidad de tener una experiencia profesional muy amplia, con muchas especialidades y un equipo de trabajo potente y muy bien preparado. Estoy tremendamente satisfecho del trabajo que se ha hecho y del personal que tenemos. No necesitaba irme de Ibiza a una comisaría más grande para desarrollar plenamente mi tarea. La verdad es que Ibiza sorprende. No nos hemos aburrido ni un solo día durante estos ocho años y medio.

Usted fue el cuarto comisario de Ibiza nombrado en tres años. Imagino que su estabilidad en el cargo ha sido beneficiosa para el trabajo de la comisaría.

Yo creo que sí. Desde el punto de vista del servicio que ofrecemos, la estabilidad es lo mejor. Tener un comisario de referencia hace que la gente pueda decir: «Tenemos un comisario y sabemos a quién acudir en un momento dado». Lo dice el alcalde, lo dice el presidente del Consell y lo dicen también los ciudadanos a los que uno va conociendo y con los que interactúa a lo largo de esta etapa.

Antes de ser comisario, estuvo muchos años impartiendo clases de ética. ¿Se aplican esos conocimientos en el día a día de una comisaria?

Sí. La ética marca y orienta sobre por dónde hay que ir, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por lo menos, evitar aquello que no se debe hacer ya es fundamental para no cometer errores. La filosofía y la ética ayudan a guiar los pasos, y eso es fundamental a todos los niveles, sobre todo cuando uno gestiona mucho personal. Nosotros interactuamos diariamente con 300 ó 400 personas que vienen para realizar diferentes tipos de trámites.

El comisario muestra parte de la exposición por el 200 aniversario de la Policía / Marcelo Sastre

¿Qué hace falta para ser un buen policía en Ibiza?

Existen normas universales. La referencia ética es fundamental para que cualquier persona espere lo mismo de un policía, ya sea aquí, en Nueva York, en París, en Rabat o en Ciudad del Cabo. Lo que sucede es que Ibiza concentra en un espacio pequeño una gran cantidad de población, además de una población tremendamente joven. En muchos casos, quienes vienen a la isla buscan ocio. Hay una heterogeneidad cultural enorme. Lo que en otros sitios puede ser teoría —que el trato tiene que ser igual de correcto para todo el mundo, que todos los ciudadanos deben recibir amabilidad, un trato correcto e información y que deben considerarnos su policía—, aquí tenemos que llevarlo a la práctica diariamente por la heterogeneidad étnica y cultural con la que nos encontramos. Quizá ese tipo de cuestiones sean difíciles de asumir para algunas personas, porque todos nos hemos socializado en un entorno y, dentro de ese entorno, nos han transmitido determinadas ideas sobre algunos grupos humanos. Al final, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con total imparcialidad y sin discriminación. Eso aquí se aprende en la práctica. La misma confianza debe tener una persona de Ibiza de toda la vida que alguien que lleve un año aquí, que se haya regularizado en el último proceso de regularización y que venga de Marruecos o de Paraguay.

¿Cómo ha cambiado la problemática de Ibiza durante estos ocho años y medio?

Uno de los problemas con los que me encontré fue el de la vivienda para los funcionarios. Es una dificultad a la hora de fidelizar al personal y conseguir que quienes han venido de fuera puedan plantearse un proyecto de vida en Ibiza. Ha habido personas que han estado bastantes años aquí, pero que finalmente han encontrado muy complicado el problema de la vivienda y han tenido que trasladarse fuera. Es uno de los problemas que nos encontramos en el pasado y que se mantiene ahora. Por suerte, parece que se puede afrontar de alguna manera con el complemento de insularidad que se aprobó hace poco en el Consejo de Ministros. El problema de la vivienda es muy complejo. En cuanto a la tasa de criminalidad, nos hemos mantenido durante todos estos años en unos niveles de empate técnico, no ha habido un incremento de las infracciones penales. Salvo la bajada durante la pandemia, desde 2018 hasta ahora la tasa de criminalidad se ha mantenido muy estable en la demarcación de esta comisaría. Lo que ha cambiado muchísimo es la recepción de migrantes llegados en patera. Eso sí que ha experimentado un aumento importante. También es verdad que hemos sido capaces de gestionar ese problema de una manera que no ha provocado alarma. Está llegando mucha gente, pero todos los trámites se están realizando de forma que no supongan ningún tipo de incomodidad o problema para la ciudadanía ibicenca. Nosotros recibimos a estas personas, gestionamos su llegada y facilitamos que puedan seguir su camino hacia los lugares donde quieren residir. Y en el caso de quienes consideramos que pueden ser expulsados porque cumplen determinados requisitos, procedemos a su expulsión.

¿Afecta mucho la llegada de pateras al trabajo diario de la comisaría?

Sí, pero esta es una comisaría compleja y tiene muchos servicios. Al mismo tiempo que tramitamos la llegada de pateras, la Policía Judicial está resolviendo una serie de casos y ha practicado detenciones bastante importantes, por ejemplo, en investigaciones relacionadas con relojes de alta gama.También hemos detenido esta semana, en cumplimiento de una orden internacional de detención, a un ciudadano norteamericano. Además, estamos presentes en el Plan de Seguridad Ciudadana. Ahora que tenemos el Mundial, participamos en los dispositivos de los partidos considerados de mayor riesgo. El Francia-Marruecos era uno de ellos por lo incierto del resultado y porque tenemos la experiencia de Mundiales anteriores, en los que la gente salió a la calle a festejar. Todo eso debe hacerse con control policial. Las pateras nos consumen recursos, pero esta comisaría presta muchísimos más servicios. Tenemos que responder a todo lo que se nos presenta y creo que lo hacemos con bastante solvencia.

Hernández atiende a Diario de Ibiza en su despacho. / Marcelo Sastre

Le iba a preguntar si necesitan más recursos, pero, por lo que me ha explicado, parece que no.

La comisaría está bastante bien dimensionada. Otra cosa es que, para determinadas situaciones, pidamos recursos porque sean necesarios. Cada año o cada seis meses se elabora un informe en el que se habla de las necesidades de medios, personal y otros recursos. Tanto la Jefatura Superior como los organismos centrales nos van dando soluciones y vamos recibiendo refuerzos. Por ejemplo, en el aeropuerto tenemos el apoyo de organismos centrales. Cada semana vienen entre dos y cuatro compañeros para colaborar en el control fronterizo. También tenemos refuerzos de organismos centrales para la investigación de delitos relacionados con el crimen organizado y para la gestión de las pateras, que igualmente proceden de las unidades centrales. Además, este año hemos aumentado la plantilla. Han llegado casi cien policías, unos 90 agentes más destinados aquí. Tenemos una plantilla muy bien dimensionada y, con los refuerzos específicos del verano, estamos dando una respuesta muy buena.

¿Le da rabia marcharse sin que se hayan construido las viviendas para agentes en el solar anexo a la comisaría?

Sí, me hubiera gustado verlo. Estuve presente en la firma que se realizó en 2019, cuando vino la Secretaría de Estado. Se firmó el protocolo y teníamos la ilusión de que el proyecto se pusiera en marcha, pero finalmente ha quedado pendiente. Parece que ahora sí está claro. El Consejo de Ministros ha destinado una partida para construirlo y creo que el proyecto está muy cerca, pero a mí ya no me va a tocar verlo.

¿Pueden ayudar proyectos como este a que Ibiza no sea vista como un destino de castigo para los policías?

Es verdad que, económicamente, Ibiza resulta menos rentable que otros destinos. Pero no es un destino de castigo.

¿Hay ahora más crimen organizado asentado en Ibiza que antes?

Las ramificaciones del crimen organizado en Ibiza existen desde hace años. Las detenciones de grupos que pertenecen a organizaciones criminales se producen con relativa frecuencia en la isla, no solo en verano, sino también en invierno. Este último año hemos realizado un trabajo enorme de colaboración con la Guardia Civil y con Vigilancia Aduanera. Se destapó un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas que tenía conexiones con Ibiza, la Península y Mallorca. No creo que se haya producido un aumento del crimen organizado, pero sí es verdad que Ibiza continúa siendo una especie de imán. Resulta muy atractiva por sus locales de ocio y por todo lo que se mueve aquí, sobre todo durante el verano. Sigue siendo un lugar atractivo para todo el mundo. Y, cuando digo para todo el mundo, me refiero a todo el mundo. También viene gente de alto nivel económico cuyos enormes beneficios no sabemos muy bien cómo se han obtenido. Eso no significa que vayan a desarrollar aquí alguna actividad criminal. Quizá simplemente vienen a pasar unos días, disfrutar de unas vacaciones o instalarse porque consideran que Ibiza es un buen lugar para vivir. A veces da la sensación de que detenemos con bastante frecuencia a fugitivos. Puede que, por las características y el espacio en el que nos encontramos, esas detenciones se produzcan aquí con mayor frecuencia que en otros lugares. ¿Significa eso que haya aumentado el crimen organizado? La seguridad en la ciudad debe medirse también por la percepción de los ciudadanos. Creo que no sienten que estén en una ciudad más insegura que hace ocho o diez años. Están en una ciudad muy cosmopolita y, por tanto, hay que adoptar las precauciones necesarias, pero creo que no existe una sensación generalizada de inseguridad. La gente no vendría a Ibiza si no se sintiera segura. Aunque haya crimen organizado, fugitivos o personas que han venido a vivir a Ibiza y que son detenidas en cumplimiento de órdenes internacionales, no percibimos un aumento de la sensación de inseguridad. Por lo menos, no nos ha llegado a nosotros en forma de denuncias o quejas, ni tampoco nos lo han trasladado las instituciones.

Un momento de la entrevista. / Marcelo Sastre

¿Es ses Figueretes el barrio que más preocupa a la Policía?

Tanto la Asociación de Vecinos de ses Figueretes como los hoteleros muestran algo que sí ha aumentado entre la ciudadanía y las asociaciones profesionales: una mayor intolerancia frente a la inseguridad. Quizá antes la gente asumía que determinadas cosas sucedían y que no se les podía poner remedio. Ahora confía en que sí pueda hacerse algo. Cada vez que hay algún movimiento o una pelea un poco multitudinaria, el incidente sale inmediatamente a la luz. La gente lo graba y la información llega mucho más rápidamente a todo el mundo. Ese tipo de situaciones seguramente ya se producían antes, pero existía una mayor tolerancia. Se asumía que eran cosas que pasaban con frecuencia en determinados barrios. Creo que ses Figueretes es ahora mismo un barrio bastante más seguro que cuando llegué. Tenemos la sensación de que el barrio ha cambiado muchísimo. Se están abriendo muchos negocios de restauración, hoteles y otros establecimientos atractivos que están dinamizando la zona. Esos negocios podrían ser especialmente sensibles ante posibles alteraciones del orden público o problemas de inseguridad y, sin embargo, tampoco nos llegan grandes quejas.

¿Y sa Penya?

Está mejor. No digo que hayamos acabado con todos sus problemas, pero las viviendas que se ofertan allí tienen demanda. Hay mucha gente interesada en ir a vivir al barrio. Sigue siendo un barrio un poco más problemático que otros, pero ya hay bastante gente viviendo allí y también residen policías. Creo que es un barrio que, poco a poco, se va a integrar en el tejido y en la vida normal de la ciudad. No sé si los guías turísticos ya llevan a la gente a pasear por sa Penya. Creo que pueden empezar a hacerlo y a mostrarla, porque todos sabemos que es un rincón interesantísimo que ha permanecido muy escondido durante muchos años y que ahora tenemos la obligación de sacar adelante.

Al revisar los últimos datos de criminalidad, llaman la atención dos aspectos: que los robos han bajado mucho y que los delitos contra la libertad sexual se han duplicado.

En cuanto a los robos con fuerza, la bajada sí se puede atribuir a un buen trabajo, porque se han practicado detenciones. Llevamos dos años reduciendo casi un 50% anual los robos con fuerza en establecimientos y viviendas. Se han desarticulado grupos dedicados a estos delitos, sus autores han sido detenidos y se han conseguido ingresos en prisión. Es un buen trabajo realizado fundamentalmente por los grupos operativos de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana. En cuanto a las agresiones sexuales, ahora existe más conciencia y se denuncian más casos. Hay agresiones sexuales con penetración, pero también agresiones sexuales consistentes en tocamientos que probablemente ya se producían hace algunos años, aunque ahora se denuncian más porque existe una mayor conciencia. Estamos esclareciendo casi un 80% de las agresiones sexuales, si no más. En la reciente agresión sexual en Can Misses, por parte de un hombre que se coló en el hospital, en 24 horas estaba detenido, pese a que inicialmente no teníamos ningún dato.

¿Algo que se le quede en el tintero?

No se me ocurre nada más. He disfrutado mucho estos diez años aquí haciendo este trabajo.