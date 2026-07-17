Llama la atención
El «panorama dantesco», según lo describe la plataforma Salvem sa Badia, que tienen que soportar un verano más los vecinos de Cala de Bou por los continuos vertidos de la red municipal de saneamiento, que revienta un año tras otro en cuanto llega la temporada turística y el consiguiente aumento del volumen de residuos. Charcos de aguas fecales, alcantarillas que rebosan y regueros fecales que contaminan las aguas de la bahía, además de los olores pestilentes, son el paisaje que cada verano tienen que aguantar los residentes. Urge una solución.
Las dificultades para completar el primer envío piloto de basura de Ibiza hacia Mallorca para ser incinerada en la planta de Son Reus. El proyecto se ha ido retrasando a lo largo de las últimas semanas y ya en la última jornada sufrió un nuevo contratiempo después de que Capitanía Marítima encontrara deficiencias en el buque encargado del traslado. La salida estaba prevista a las 18 horas y finalmente se produjo a las 21.30 horas. Lo que se mantiene vivo es la polémica en Mallorca, donde asociaciones vecinales y ecologistas rechazan este traslado.
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