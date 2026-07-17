Lío Ibiza se vuelca contra el cáncer con una cena solidaria para 500 personas

Lío Ibiza acogerá el próximo 24 de agosto la cena solidaria anual de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, una de las citas benéficas más destacadas del verano en Ibiza. El evento reunirá a 500 asistentes con un objetivo claro: recaudar fondos para financiar proyectos de investigación impulsados por esta ONG, declarada de Interés General por el Govern balear.

Las entradas ya están a la venta por un donativo de 110 euros y pueden adquirirse a través de la página web de la Asociación. Los asistentes deberán recogerlas posteriormente en formato físico en Ele Ibiza o en el hotel Aguas de Ibiza. Cada entrada será personal e intransferible.

La organización ha preparado una velada que combinará solidaridad, gastronomía y espectáculo. La gala incluirá distintas intervenciones durante la cena para recordar el destino de los fondos recaudados e invitar a los asistentes a participar en una gran rifa solidaria.

La rifa constituirá uno de los momentos más esperados de la noche y ofrecerá numerosos regalos donados por empresas, establecimientos y colaboradores de la isla.

Apoyo a la investigación

La presidenta de la asociación, Mari Carmen Gutiérrez, ha animado a residentes y visitantes a sumarse a esta iniciativa. «Cada mesa, cada papeleta y cada donación contribuirán directamente a seguir avanzando en la lucha contra el cáncer», ha señalado.

Desde su creación, la Asociación Elena Torres centra su labor en apoyar la investigación para la detección precoz del cáncer y en sensibilizar a la sociedad ibicenca sobre esta enfermedad. Su cena solidaria anual se ha consolidado como una de las principales acciones benéficas de la isla gracias al respaldo de empresas, instituciones, voluntarios y ciudadanos.

La experiencia también contará con el sello de Lío Ibiza, que ofrecerá una propuesta gastronómica diseñada por el chef con estrella Michelin Andreu Genestra, en un espacio que combina gastronomía, música y espectáculo con vistas a Dalt Vila.