Investigan a un conductor por peligrosos adelantamientos en una carretera de Ibiza

La Guardia Civil investiga a un turista polaco de 41 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en Ibiza. El hombre conducía un Porsche 911 Carrera de alquiler, un vehículo que realizó varios adelantamientos prohibidos que pusieron en grave peligro al resto de usuarios de la vía.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, sobre las 18.30 horas, en la carretera EI-100, que une Ibiza con Cala Llonga, a la altura de Can Fornet. La investigación comenzó después de que otro conductor entregara un vídeo en el que se aprecia cómo el vehículo invade de forma reiterada el carril contrario para adelantar, pese a la existencia de una línea continua que prohíbe esta maniobra.

Gracias a un vídeo

A partir de esas imágenes, los agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Ibiza analizaron el material y lograron identificar al presunto responsable.

Las características de la carretera aumentaron el riesgo de la conducción. El tramo presenta una calzada estrecha, curvas con escasa visibilidad y poco margen de maniobra. Durante una de las maniobras, otro conductor tuvo que realizar una frenada de emergencia para evitar una colisión frontal.

El investigado se enfrenta a penas de hasta dos años de prisión y a la retirada del permiso de conducir entre uno y seis años, si así lo determina la autoridad judicial. La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar este tipo de conductas y reforzar la seguridad vial en las carreteras.