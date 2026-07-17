Santa Eulària impulsa obras de mejora del Camí des Fil por más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación las obras de rehabilitación y mejora del Camí des Fil, en la parroquia de Sant Carles, con un presupuesto base de 1.040.239 euros, IVA incluido. La actuación se financiará íntegramente con fondos municipales y tendrá un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de los trabajos.

El proyecto contempla la renovación de unos 6,4 kilómetros de esta vía de la red municipal de caminos, que cuenta con una anchura media de seis metros y un carril por cada sentido de circulación.

El Camí des Fil es una conexión relevante con las zonas de es Figueral, Cala Boix y es Pou des Lleó. Además, soporta una elevada carga de tráfico durante los meses de verano y es utilizado habitualmente por conductores procedentes del norte de la isla para desplazarse hasta el mercadillo de Las Dalias.

Camí des Fil 1 / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Baches, roderas, tráfico y grietas

El firme presenta actualmente baches, roderas, grietas y tramos en los que la capa de rodadura ha perdido las condiciones adecuadas de seguridad y durabilidad. Según el proyecto, estos desperfectos son consecuencia del uso continuado de la carretera, el incremento del tráfico y las obras realizadas para instalar una canalización de transporte de agua desalada hacia es Figueral.

La intervención incluirá el saneamiento de los puntos más deteriorados, la reparación en profundidad de los baches y el fresado de las zonas afectadas antes de extender una nueva capa de rodadura.

Los trabajos también prevén la limpieza y adecuación de las cunetas y de los elementos de drenaje transversal. Asimismo, se repararán, reconstruirán o repondrán los tramos de muros de piedra que puedan verse afectados durante las obras.

Para estas reparaciones se utilizará piedra caliza de tonalidades similares a las existentes, con el objetivo de respetar la imagen tradicional de los cerramientos de piedra seca característicos del entorno rural de Sant Carles.

Una vez terminada la pavimentación, se repondrá la señalización horizontal mediante pintura reflectante, mientras que se conservará la señalización vertical existente. También se ajustarán a la nueva cota las tapas y demás elementos de los servicios situados sobre la calzada y se limpiarán los márgenes del camino.

La licitación se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta las 19 horas del 3 de agosto de 2026.