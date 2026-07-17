Sant Joan reestrena su gimnasio municipal tras una inversión de 48.000 euros

El Ayuntamiento de Sant Joan ha finalizado las obras de mejora y adecuación del gimnasio municipal, que han supuesto una inversión de 48.280,94 euros. La actuación ha sido financiada por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sant Joan de 2022.

Los trabajos han permitido renovar de manera integral las instalaciones y adaptar el espacio a las necesidades actuales de los usuarios, mejorando su funcionalidad, seguridad y eficiencia energética.

El gimnasio de Sant Joan antes de las reformas / Ayuntamiento de Sant Joan

Falso techo, iluminación LED y trabajos de pintura

Entre las principales intervenciones se encuentra la sustitución de cerca de 340 metros cuadrados de pavimento deportivo, la instalación de un nuevo falso techo registrable y la incorporación de iluminación LED de alta eficiencia. También se ha ejecutado nueva tabiquería interior, se han realizado trabajos de pintura y se han adaptado las instalaciones existentes.

Durante las obras fue necesario desmontar y recolocar posteriormente toda la maquinaria deportiva. El resultado es un gimnasio con una imagen completamente renovada y mejores condiciones para la práctica deportiva, que incrementa el confort de los usuarios y facilita el mantenimiento del edificio.

El concejal de Sant Joan, Javier Torres, ha señalado que el Ayuntamiento continúa «aprovechando los fondos europeos para mejorar infraestructuras municipales que utilizan cada día nuestros vecinos».

«Esta actuación nos permite disponer de un gimnasio mucho más moderno, cómodo y seguro, acorde con las necesidades actuales y preparado para seguir ofreciendo un servicio de calidad durante muchos años», ha añadido Torres.

La intervención forma parte del eje de Competitividad del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y tiene como objetivo modernizar las infraestructuras deportivas municipales, reforzar la calidad de los servicios públicos y mejorar los equipamientos destinados al bienestar de residentes y visitantes.

Los servicios municipales han recepcionado favorablemente las obras tras comprobar que cumplen los requisitos de calidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad previstos en el proyecto.