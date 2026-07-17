Una recogida de quejas al Defensor del Pueblo busca frenar la ampliación del aeropuerto de Ibiza

El GEN ha puesto en marcha una campaña ciudadana para reunir apoyos contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza. La iniciativa busca que el mayor número posible de personas presente una queja individual ante el Defensor del Pueblo y exprese formalmente su oposición al proyecto promovido por Aena.

Bajo el lema «Aturem l’ampliació de l’aeroport!», el colectivo ha difundido un cartel en el que explica los pasos que deben seguir quienes quieran sumarse a la campaña. Aunque la acción no consiste estrictamente en firmar una petición colectiva, funciona como una recogida de apoyos mediante el envío de reclamaciones individuales a la institución estatal.

Cómo presentar la queja online

Para participar, los interesados deben acceder a la página web del Defensor del Pueblo, entrar en el denominado Portal de la Queja y seleccionar la opción «Presentar una queja online» y completar el formulario habilitado.

El sistema pide explicar de forma detallada el motivo de la reclamación, aportar los datos personales y de contacto del solicitante y adjuntar, cuando sea posible, documentación que ayude a estudiar el caso. El espacio inicial para exponer la queja admite hasta 3.000 caracteres, aunque pueden incorporarse archivos adicionales.

Una vez cumplimentados todos los campos, la queja debe enviarse siguiendo las instrucciones del portal. El trámite es gratuito y puede realizarlo cualquier persona, sin necesidad de abogado ni procurador. Según las indicaciones difundidas por el GEN, también es posible remitir el escrito a su correo electrónico.

«Cuantas más personas la presenten, más fuerza tendremos», señala la organización, que pretende convertir la suma de quejas individuales en una muestra del rechazo ciudadano al proyecto. La campaña está dirigida tanto a residentes como a cualquier persona que quiera manifestar su desacuerdo con la actuación prevista en el aeropuerto de es Codolar.

En el material difundido, la entidad advierte de las posibles consecuencias de la ampliación sobre las infraestructuras hidráulicas y viarias de la isla, la gestión de los residuos, el medio natural, la biodiversidad y el acceso a la vivienda. El cartel también relaciona el aumento de la capacidad aeroportuaria con una mayor presión humana sobre Ibiza.

La convocatoria se resume con los mensajes «Aena quiere ampliar el aeropuerto» y «No en mi nombre», con los que el GEN busca movilizar a la población y trasladar al Defensor del Pueblo una oposición amplia al proyecto.