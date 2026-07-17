Educación
Ibiza premia a los cinco alumnos con las mejores notas de la PAU
Los estudiantes galardonados han recibido un diploma acreditativo y un cheque de 250 euros para la compra de material electrónico
El Ayuntamiento de Ibiza ha rendido homenaje este viernes a los cinco estudiantes del municipio que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025-2026.
El acto se ha celebrado en el Cetis y ha contado con la participación del alcalde, Rafael Triguero, y de la concejala de Educación y segunda teniente de alcalde, Catiana Fuster.
Los alumnos distinguidos han sido Antonio Montero Escandell, Denisa Maria Marian, Miguel Rodríguez Montero, Ilya Marí Sukhanov y Victoria Ibáñez Felipe, quienes han destacado por sus excelentes resultados académicos.
Durante la recepción, el Ayuntamiento ha querido reconocer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los estudiantes, así como el apoyo que han recibido por parte de sus familias y de los centros educativos donde cursaron Bachillerato. Al acto también asistieron familiares de los alumnos y representantes de los institutos.
El alcalde entregó a cada estudiante un diploma acreditativo y, a través de la concejalía de Educación, el Consistorio concedió además un cheque regalo de 250 euros para la compra de material electrónico.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende reconocer el excelente rendimiento académico de los jóvenes y contribuir a que puedan continuar su formación universitaria en las mejores condiciones.
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