Ibiza premia a los cinco alumnos con las mejores notas de la PAU

El Ayuntamiento de Ibiza ha rendido homenaje este viernes a los cinco estudiantes del municipio que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025-2026.

El alumno Ilya Marí Sukhamov en la entrega de su diploma. / A.E.

El acto se ha celebrado en el Cetis y ha contado con la participación del alcalde, Rafael Triguero, y de la concejala de Educación y segunda teniente de alcalde, Catiana Fuster.

El alumno Miguel Rodriguez Montero posa en la entrega de su diploma. / A.E.

Los alumnos distinguidos han sido Antonio Montero Escandell, Denisa Maria Marian, Miguel Rodríguez Montero, Ilya Marí Sukhanov y Victoria Ibáñez Felipe, quienes han destacado por sus excelentes resultados académicos.

La alumna Victoria Ibáñez Felipe posa en la entrega de su diploma. / A.E.

Durante la recepción, el Ayuntamiento ha querido reconocer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los estudiantes, así como el apoyo que han recibido por parte de sus familias y de los centros educativos donde cursaron Bachillerato. Al acto también asistieron familiares de los alumnos y representantes de los institutos.

La alumna Denisa María Marian posa en la entrega de su diploma. / A.E.

El alcalde entregó a cada estudiante un diploma acreditativo y, a través de la concejalía de Educación, el Consistorio concedió además un cheque regalo de 250 euros para la compra de material electrónico.

El alumno Antonio Montero Escandell en la entrega de su diploma. / A.E.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende reconocer el excelente rendimiento académico de los jóvenes y contribuir a que puedan continuar su formación universitaria en las mejores condiciones.