Música
La final del Mundial retrasa una semana el homenaje a Frank Sinatra en Ibiza
Jive at Nine y el cantante Diego Román interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del artista estadounidense en el Baluard de Sant Pere
La coincidencia con la final del Mundial obliga a cambiar la fecha del segundo concierto del ciclo
El homenaje a Frank Sinatra previsto para este domingo, 19 de julio, dentro del ciclo Nits al Baluard se celebrará finalmente una semana después, el domingo 26. El Ayuntamiento de Ibiza ha decidido aplazar el concierto para evitar que coincida con la final del Mundial de fútbol.
La actuación comenzará a las 21 horas en el Baluard de Sant Pere y estará protagonizada por el grupo musical Jive at Nine y el cantante Diego Román. El espectáculo rendirá tributo a una de las grandes voces de la música del siglo XX mediante un repertorio compuesto por algunos de sus éxitos más conocidos.
El público podrá escuchar canciones como 'My Way', 'New York, New York' y 'Fly Me to the Moon', interpretadas en versiones creadas expresamente para esta agrupación. Diego Román asumirá el papel de vocalista en una propuesta que pretende ofrecer una nueva mirada a unas composiciones que forman parte de la memoria musical colectiva.
El baluard de Sant Pere como patrimonio único
La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha señalado que Nits al Baluard «se ha consolidado como una de las citas culturales más especiales del verano, porque combina música de calidad con un entorno patrimonial único como es el Baluard de Sant Pere».
«Con esta programación queremos continuar acercando propuestas musicales diversas a residentes y visitantes y poner en valor nuestro patrimonio histórico como escenario cultural de referencia», ha añadido Domínguez.
El homenaje a Frank Sinatra forma parte de la programación de Nits al Baluard 2026, un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Ibiza que incluye cuatro conciertos durante los meses de verano.
La programación comenzó el pasado 6 de junio con la actuación de Tangos La Porteña. Después del concierto del 26 de julio, el ciclo continuará el 16 de agosto con 'Quatre mirades musicals', una propuesta que recorrerá diferentes estilos y sensibilidades del repertorio clásico.
La edición de este año concluirá el 13 de septiembre con 'Viatge musical per Corea i Espanya', interpretado por Eun Ae Lee y David Alegre. El concierto establecerá un diálogo entre las tradiciones musicales de ambos países.
Todas las actuaciones del ciclo se celebran a las 21 horas en el Baluard de Sant Pere, dentro de la apuesta municipal por ofrecer una programación cultural estable y de calidad en espacios patrimoniales emblemáticos de la ciudad.
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