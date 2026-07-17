Es Cubells recupera las huellas del padre Palau con una ruta en catalán, castellano e inglés

El Ayuntamiento de Sant Josep y las Carmelitas Misioneras des Cubells han renovado y ampliado el itinerario dedicado al padre Francesc Palau, un recorrido que pretende divulgar el legado histórico, espiritual y patrimonial del religioso carmelita y su estrecha vinculación con esta localidad.

La actuación, promovida por las Carmelitas Misioneras des Cubells, ha contado con el apoyo y la financiación del Consistorio a través del Departamento de Patrimonio y Cultura. El Ayuntamiento se ha encargado de la maquetación de los nuevos paneles informativos a partir de los textos y las indicaciones facilitados por la congregación.

Los contenidos se presentan en catalán, castellano e inglés con el objetivo de hacer el recorrido accesible tanto a los residentes como a los visitantes. El proyecto también ha incluido la impresión y colocación de los elementos informativos, así como la limpieza del monumento dedicado al padre Palau, que se encontraba afectado por la suciedad, la humedad y la vegetación acumuladas con el paso del tiempo.

Itinerario en tres idiomas del Padre Palau. / Ayuntamiento de Sant Josep

El itinerario recorre algunos de los lugares más representativos de la presencia de Francesc Palau en Es Cubells. Comienza junto al monumento dedicado al religioso, continúa por la parte posterior de la iglesia y sigue por el camino de la Font des Cubells hasta llegar al espacio que ocupaba el antiguo huerto.

A través de las diferentes paradas, los visitantes podrán conocer los lugares en los que Palau desarrolló una parte importante de su obra y de su vida espiritual.

La renovación del recorrido será bendecida e inaugurada este domingo después de la misa de las 19 horas en la parroquia de Es Cubells. El acto coincidirá con la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. A partir de ese momento, el itinerario quedará abierto al público.

Desterrado a Ibiza en 1854

Francesc Palau i Quer nació en Aitona, en la comarca leridana del Segrià, en 1811. El religioso carmelita fue desterrado a Ibiza en 1854 por motivos políticos, después de que el Gobierno liberal responsabilizara a la Escuela de la Virtud, una institución de formación catequética para adultos dirigida por Palau, de las revueltas obreras de Barcelona.

Ese mismo año se instaló en Es Cubells, atraído también por la posibilidad de llevar una vida de soledad y contemplación. En 1856 se incorporaron dos compañeros que compartían su ideal carmelita y juntos iniciaron la construcción del santuario que acabaría convirtiéndose en el origen de la actual iglesia parroquial de Es Cubells.

Entre los espacios relacionados con su estancia destaca la casa adosada al santuario, en la que residieron el padre Palau y sus compañeros. El inmueble permaneció durante años en estado ruinoso hasta que fue restaurado por las Hermanas Carmelitas Misioneras.

La congregación, fundada por el propio Francesc Palau y presente en la diócesis de Ibiza y Formentera desde 1962, mantiene vivo su legado a través del Centro de Espiritualidad Santa Teresa de Es Cubells. Este espacio ofrece actividades y estancias centradas en el descanso, el silencio, la oración y la reflexión personal en un entorno vinculado a la naturaleza.