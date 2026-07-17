"Dormimos con cubos en casa": la denuncia de una vecina del puerto de Ibiza por filtraciones desde hace cinco años

Vivir en pleno puerto de Ibiza no siempre significa disfrutar de una ubicación privilegiada. Para María Santos y su familia, residir en esta zona se ha convertido, según denuncia, en una batalla diaria contra la humedad, las filtraciones y la sensación de abandono. La vecina asegura que lleva cinco años con este problema que, afirma, afecta directamente a la seguridad de la vivienda: el agua se filtra desde la calle y cae sobre el techo de una de las habitaciones.

La vivienda, situada en un inmueble antiguo, se encuentra por debajo del nivel de la vía pública. Esa circunstancia, explica la afectada, hace que cualquier filtración procedente del exterior acabe teniendo consecuencias en el interior del piso. "Nosotros estamos por debajo de la pisada", relata la vecina, que insiste en que la zona requiere un mantenimiento especialmente cuidadoso. Según su testimonio, las humedades han provocado desprendimientos, óxido en una lámpara, agujeros en el techo y la necesidad de colocar cubos y toallas para recoger el agua.

Años pidiendo una solución al Ayuntamiento

La residente asegura que el problema no es nuevo. Afirma que tanto ella como la propietaria de la vivienda llevan años comunicando la situación al Ayuntamiento sin que se haya adoptado una solución definitiva. "Llevamos años diciendo que se puede caer el techo», lamenta. Según explica, se han realizado comprobaciones para descartar que el origen de las filtraciones esté en las viviendas colindantes. La afectada sostiene que el agua procede de la vía pública y de posibles escapes relacionados con la red de suministro.

María Centella explica que la situación ha obligado a alterar la vida cotidiana dentro de la casa. La cama, asegura, ha tenido que ser desplazada para evitar la zona más afectada por las filtraciones. También han tenido que recurrir a soluciones provisionales para contener los daños, aunque la humedad vuelve a aparecer. "¿Cómo vamos a cambiar las maderas si sigue filtrando agua? Va a pasar lo mismo", señala, trasladando también la preocupación de la propietaria del inmueble.

La vecina denuncia que el deterioro ya no se limita a manchas o malos olores. Según afirma, en el techo se han abierto agujeros y teme que puedan entrar ratas. También asegura que la humedad obliga a limpiar constantemente con productos especiales y que algunas personas de la familia evitan permanecer en la estancia por los problemas que puede provocar el ambiente cargado. "Esto es horrible", resume.

La limpieza diaria en las calles

Otro de los focos de su queja es la limpieza de la calle. La afectada pide que no se utilicen grandes cantidades de agua en el tramo situado justo encima de la vivienda mientras no se repare el origen de las filtraciones. Según denuncia, el baldeo agrava el problema y acaba entrando agua en el interior. "No lo que no se puede limpiar es sobre mi cabeza", afirma. La residente sostiene que ha pedido en varias ocasiones al jefe de Serveo que se extreme la precaución en esa zona, pero asegura que el problema se sigue repitiendo.

La denuncia vecinal va más allá de las filtraciones. María Centella critica que los residentes del puerto se sientan relegados en una zona marcada por la actividad turística, los barcos, los cruceros y las restricciones de acceso. Asegura que tiene dificultades para entrar con el coche a descargar compras o enseres básicos, mientras observa cómo otros vehículos acceden con mayor facilidad a la zona portuaria. "Los que vivimos aquí todos los meses no importamos", lamenta.

Cortes y alteraciones en el suministro de luz

La vecina también se queja de las molestias derivadas de eventos, música y consumo eléctrico en la zona, que, según afirma, han llegado a afectar a la vida diaria de los residentes. En su caso, asegura haber sufrido problemas con electrodomésticos y cortes o alteraciones de suministro. Todo ello, sostiene, refuerza una sensación de abandono: la de vivir en una zona muy visible para visitantes y turistas, pero poco atendida para quienes residen allí durante todo el año.

La afectada reclama al Ayuntamiento que inspeccione la calle y la vivienda, determine el origen exacto de las filtraciones y ejecute las reparaciones necesarias. También pide a los servicios de limpieza que actúen con cautela en el tramo afectado hasta que haya una solución definitiva. “Somos vecinos. Pagamos nuestras contribuciones, el agua, la luz y todo lo que nos piden”, recuerda.

Tras cinco años de reclamaciones, María Centella asegura que quiere dar una última oportunidad antes de iniciar acciones legales. Mientras tanto, afirma que la vivienda sigue conviviendo con cubos, humedad y un techo cada vez más deteriorado.

La vecina aporta documentación registrada en el Ayuntamiento de Ibiza para acreditar sus quejas. Entre ella figuran dos instancias generales, una presentada el 27 de noviembre de 2023, con número de registro 2023-E-RC-19353, y otra del 12 de diciembre de 2023, con número 2023-E-RC-20210. En ambas denunciaba filtraciones procedentes de la calle de la Virgen, especialmente por el baldeo o riego de la vía pública, y solicitaba que se revisara y reparara la calzada, además de evitar el uso excesivo de agua en la zona hasta adoptar una solución. A estas reclamaciones se suman notas manuscritas en las que la afectada insiste en que, cuando no se riega ni llueve, no se producen filtraciones, por lo que atribuye el origen del problema al suelo de la calle situada sobre la vivienda.