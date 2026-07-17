Barrios de Ibiza: El PSOE denuncia que Ses Figueres es «intransitable» para los vecinos, especialmente para las personas con movilidad reducida

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibiza ha denuncidado el estado de mantenimiento del barrio de ses Figueres, en Talamanca, y ha reclamado al equipo de gobierno medidas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad de la zona.

Según ha explicado el PSOE, varios residentes se han puesto en contacto con el grupo municipal después de haber trasladado durante meses sus quejas al Ayuntamiento sin obtener, aseguran, una respuesta efectiva.

Los socialistas señalan que entre las principales deficiencias detectadas se encuentran la falta de señalización viaria, el desgaste de los pasos de peatones, la presencia de vehículos estacionados sobre las aceras y la colocación de contenedores de residuos en zonas destinadas al paso de peatones.

También alertan de que algunos vehículos circulan por las calles del barrio a una velocidad superior a la permitida.

Calle de ses Figueres en Talamanca. / PSOE

Tramos de las aceras intransitables

Esta situación, según el grupo municipal, obliga a familias con carritos infantiles, personas mayores y usuarios de sillas de ruedas a bajar a la calzada debido a que determinados tramos de las aceras resultan intransitables.

La concejala socialista Estela Terrer ha calificado la situación de «muy preocupante» y ha acusado al Ayuntamiento de actuar únicamente cuando los problemas «ya son insostenibles» o después de que sean denunciados públicamente.

«Es indignante que, en pleno 2026, haya personas con movilidad reducida o familias con carritos infantiles que tengan que caminar por la calzada porque las aceras están ocupadas por contenedores o por vehículos mal aparcados», ha afirmado Terrer.

La edil ha considerado que no se trata únicamente de una falta de mantenimiento, sino también de «un problema de seguridad que el Ayuntamiento está ignorando».

El PSOE sostiene que la situación resulta especialmente preocupante durante los meses de verano, cuando ses Figueres registra una elevada presencia de residentes, visitantes y turistas.

Los socialistas atribuyen las deficiencias del barrio a una falta de mantenimiento y planificación por parte del gobierno municipal y han anunciado que continuarán trasladando las reclamaciones de los vecinos al Ayuntamiento hasta que se adopten medidas.