Ibiza destina más de 300.000 euros en ayudas culturales: quién puede pedirlas y para qué iniciativas

El Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza ha abierto este viernes, 17 de julio, el plazo para solicitar las ayudas económicas destinadas al apoyo de actividades culturales, la edición de publicaciones y las escuelas municipales de música correspondientes al este año 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 310.000 euros y tiene como objetivo fomentar y difundir la cultura de Ibiza en ámbitos como la literatura, el teatro, el arte, la danza, la historia, la economía, la etnografía, el cómic, el pensamiento, la creación audiovisual, el cine, la música y la ciencia, entre otras disciplinas.

Las ayudas también pretenden respaldar a las escuelas municipales de música de carácter público, con el propósito de garantizar una oferta de enseñanza musical no reglada y consolidar o ampliar la red existente en la isla.

Cuatro modalidades

La convocatoria se divide en cuatro modalidades. La primera, destinada a la edición de publicaciones, dispone de un presupuesto de 78.000 euros y establece una ayuda máxima de 10.000 euros por solicitud. Podrán optar personas físicas y jurídicas privadas por trabajos realizados entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

La modalidad dirigida a actividades culturales promovidas por personas y entidades privadas cuenta con 92.000 euros y contempla subvenciones de hasta 15.000 euros por solicitud. Las actividades deberán haberse desarrollado entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Por su parte, las entidades locales de la isla podrán acceder a una partida aue está dotada con 90.000 euros para actividades realizadas entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2026. La cuantía máxima será también de 15.000 euros por solicitud.

Finalmente, se reservan 50.000 euros para las escuelas municipales de música públicas, con ayudas de hasta 20.000 euros destinadas a financiar su funcionamiento y las actividades formativas desarrolladas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El plazo para pedir acceso a estas subvenciones permanecerá abierto hasta el 7 de agosto de 2026, incluido. Las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Consell Insular de Ibiza, dentro del apartado de trámites del área de Cultura.