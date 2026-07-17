El house se adueña del fin de semana en Ibiza

Ibiza vuelve a tener por delante uno de esos fines de semana en los que cuesta elegir plan. Marco Carola regresa a Pacha este viernes con Music On y comparte cabina con Vintage Culture, Hot Since 82 e Idriss D. A pocos kilómetros, Cova Santa propone un ambiente distinto con WooMooN. Viken Arman, Yulia Niko, Hardt Antoine y Moons Voyager pondrán sonido a una cita que mezcla música, aire libre y ese punto especial que tiene bailar rodeado de naturaleza. El sábado, Roger Sanchez toma las riendas de Flower Power en Pacha, acompañado por David Morales, Olive F y Kristen Knight. El domingo, Solomun+1 baja el telón con Solomun y Peggy Gou. Dos estilos, dos personalidades y una combinación perfecta para despedir el fin de semana.