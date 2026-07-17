La Fiscalía pide seis años de cárcel para un acusado de abusar de una niña de cuatro años, nieta de su pareja, en Ibiza

La Fiscalía solicita seis años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años en Ibiza, nieta de su pareja. La vista previa está señalada para el próximo miércoles 22 de julio en la Audiencia Provincial de Baleares, según el escrito de conclusiones provisionales presentado por el ministerio público.

Los hechos habrían ocurrido en una fecha indeterminada entre finales de 2012 y principios de 2013, en una vivienda de Santa Eulària. La niña, nacida en julio de 2008, tenía cuatro años en aquel momento. La Fiscalía sostiene que el acusado «solía quedarse al cuidado de la nieta de su pareja» y que, el día de los hechos, «se encontraba a cargo del cuidado de la menor». Según el relato provisional de la acusación, el hombre la llevó a una habitación, puso una película y le realizó tocamientos: "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, intridujo la mano en el pantalón de la perjudicada tocándole la vagina", reza el escrito.

La Fiscalía señala que el procesado habría actuado «sirviéndose para ello de su posición privilegiada sobre la menor», tanto por la gran diferencia de edad como por la relación de confianza existente. La Fiscalía añade que los hechos presuntamente se produjeron «en el seno de una relación familiar que facilitaba al acusado su acceso a la menor en el domicilio de su abuela».

Seis años de prisión y libertad vigilada

El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de «un delito de abuso sexual a menor de 16 años», conforme a la redacción del Código Penal vigente en el momento en el que presuntamente se produjeron.

La Fiscalía atribuye al procesado la condición de autor y sostiene que «no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal».

Por estos hechos solicita seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También reclama seis años de libertad vigilada, que se ejecutarían una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Prohibición de aproximarse a menos de 500 metros

La acusación pública pide además que se prohíba al procesado aproximarse a la menor, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro espacio en el que se encuentre a una distancia inferior a 500 metros durante siete años.

Durante ese mismo periodo tampoco podría comunicarse con ella «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual».

El escrito fiscal interesa asimismo que la parte de la condena pendiente de cumplimiento sea sustituida por la expulsión del territorio español durante diez años, una vez que el acusado haya cumplido efectivamente las dos terceras partes de la pena, acceda al tercer grado penitenciario o se le conceda la libertad condicional.

Una indemnización de 10.000 euros

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado abone a la perjudicada 10.000 euros «a razón de los daños morales ocasionados», además de hacerse cargo de las costas del procedimiento.