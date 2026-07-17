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Finalizan las obras del 'parking' disuasorio más grande de Ibiza: 940 plazas gratuitas

El Ayuntamiento de Ibiza acaba las obras del aparcamiento de Cas Dominguets-sa Joveria, financiadas con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible

El aparcamiento de Cas Dominguets-Sa Joveria.

El aparcamiento de Cas Dominguets-Sa Joveria. / Ayuntamiento de Eivissa

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Redacción Digital

El Ayuntamiento de Ibiza ha dado por finalizadas las obras del aparcamiento disuasorio de Cas Dominguets-sa Joveria, el más grande de todo el plan municipal de aparcamientos disuasorios, con 940 plazas ya ordenadas. El alcalde, Rafael Triguero; el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, y la concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, visitaron esta semana las instalaciones tras la finalización de los trabajos.

Se trata de la actuación más importante del plan de mejora de aparcamientos disuasorios que financia el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern de les Illes Balears, con una inversión total de 1.001.272 euros. El proyecto, que arrancó en marzo, reabrió parcialmente en junio con 500 plazas habilitadas y ahora completa su segunda fase hasta alcanzar las 940 plazas previstas.

Diez aparcamientos por toda la ciudad

En conjunto, el plan ordenará cerca de 1.600 plazas de aparcamiento repartidas en diez zonas del municipio y creará unas 300 plazas nuevas, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la oferta de aparcamiento en la ciudad.

Triguero ha destacado que se trata de "un paso muy importante dentro de un proyecto estratégico para la ciudad" y ha recordado que es la primera vez que se ejecuta un plan integral de ordenación y mejora de aparcamientos disuasorios en el municipio.

"Con esta actuación mejoramos espacios que estaban degradados o infrautilizados, los transformamos en aparcamientos ordenados y accesibles, y contribuimos a reducir la presión de aparcamiento en las calles de la capital, mejorando así la movilidad tanto de nuestros vecinos y vecinas como de todas las personas que visitan Ibiza", señala el alcalde.

Por su parte, el vicepresidente del Govern balear subraya que "los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible permiten impulsar proyectos que dejan una huella positiva y permanente en los municipios" y que la actuación "es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en mejores infraestructuras, más servicios para la ciudadanía y una movilidad más eficiente".

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Además de Cas Dominguets-sa Joveria, el plan incluye la remodelación de otros nueve aparcamientos: Mare Nostrum (226 plazas), calle d'en Bossa (54), calle de Sa Punta (100), avenida de Sant Jordi (48), calle de Font i Quer (35), solar de la Associació de Veïns de Sant Pau (22), calle Sa Llavanera (33), avenida Vuit d'Agost (103) y calle de es Raspallar (37).

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