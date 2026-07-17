[UNVRS]
Elrow despliega su universo más psicodélico
Nic Fanciulli, Joshwa, Jay de Lys, Manda Moor y Sirus Hood lideran la noche del sábado
Elrow transforma este sábado la pista de [UNVRS] con Hallucinarium, una producción inspirada en el universo visionario de Allyson y Alex Grey. Arte místico, geometrías sagradas y exploración de la conciencia dan forma a una experiencia en la que esculturas monumentales, performers e imágenes hipnóticas convierten el club en un organismo vivo.
La escenografía no es un simple decorado. Música, cuerpos y elementos visuales se mezclan para borrar la frontera entre público y espectáculo. Los asistentes no contemplan la obra desde fuera, sino que bailan dentro de ella, en la vertiente más alucinatoria de Enter the WORTEX.
Nic Fanciulli encabeza una cabina marcada por el house y el tech house. Joshwa aporta bajos contundentes y percusión; Jay de Lys eleva la energía, mientras Manda Moor y Sirus Hood comparten un esperado B2B.
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