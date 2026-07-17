Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni

La Guardia Civil ha detenido a última hora de la mañana de este viernes a un joven de 19 años y nacionalidad colombiana como presunto autor de un delito de homicidio ocurrido este jueves por la tarde en el paseo marítimo de Sant Antoni.

La víctima, también colombiana y de 29 años, resultó gravemente herida tras ser atacada con una botella rota durante una pelea, falleció durante la madrugada de este viernes en el Hospital Can Misses, donde permanecía ingresada en estado crítico tras ser intervenida de urgencia.

Los hechos se produjeron a la altura de es Caló des Moro, al final del paseo marítimo de Sant Antoni. Según relataron testigos presenciales, dos hombres, ambos de nacionalidad colombiana, se enzarzaron en una discusión que derivó en una agresión, durante la cual uno de ellos utilizó una botella rota para herir al otro en el abdomen.

Tras el ataque, socorristas de Caló des Moro y una ciudadana prestaron una primera asistencia a la víctima hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni, cuyos agentes iniciaron maniobras de reanimación. Posteriormente, escoltaron a la ambulancia hasta el Hospital Can Misses, donde el herido ingresó en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la intervención quirúrgica de urgencia, el hombre no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció durante la madrugada.