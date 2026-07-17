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El Consell de Ibiza incorpora a once nuevos empleados públicos
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El Consell Insular de Ibiza ha incorporado a once nuevos empleados públicos correspondientes a las ofertas de empleo de 2021 y 2022: cuatro funcionarios y siete trabajadoras como personal laboral fijo. El presidente, Vicent Marí, destacó su responsabilidad, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía ibicenca.
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