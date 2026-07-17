Obras
La calle Atzaró en Ibiza cambia de sentido al abrir de nuevo tras las obras de reasfaltado
El Ayuntamiento afirma que el objetivo de esto es incrementar la seguridad de conductores y viandantes y ordenar mejor la movilidad de la zona
Ya es una realidad el cambio de sentido de circulación en la calle Atzaró en Ibiza, al finalizar este viernes los trabajos de reasfaltado que llevaban aplazados desde el pasado 10 de julio. Según una nota del Ayuntamiento de Ibiza, el objetivo de esto es "mejorar la seguridad viaria y facilitar la incorporación de la avenida a Sant Josep"
Así, se convierte en una calle de salida del barrio y no de entrada. Como consecuencia, ha señalado el Ayuntamiento, la calle Ca n'Escandell se convertirá en la vía de entrada desde la avenida Sant Josep. "Esta reorganización del tránsito permitirá ordenar mejor la movilidad de la zona e incrementar la seguridad tanto de los conductores como de los viandantes", ha afirmado el Ayuntamiento.
Los viandantes contarán con más seguridad porque también se hará un nuevo paso de cebra en la calle. Los trabajos se enmarcan en el plan de reasfaltado del Ayuntamiento, que ha actuado ya en más de 60 calles de la ciudad de Ibiza y tiene una inversión acumulada superior a los 4,5 millones de euros.
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