Ushuaïa Ibiza
ANTS y Swedish House Mafia toman Platja d’en Bossa
The Martinez Brothers lideran la sesión de este sábado de ANTS en Ushuaïa Ibiza
Este sábado, The Martinez Brothers lideran ANTS con una sesión centrada en el house y el groove. Gaskin, Prunk, Melanie Ribbe y Raul Rodriguez completan un cartel que recorre distintas vertientes del underground europeo. Raúl Rodríguez abrirá la jornada, mientras Ribbe elevará la intensidad hacia un tech house firme y dinámico. La propuesta responde al lema ‘NO SYSTEM. ONLY SOUND.’, que devuelve el protagonismo a la música y a la pista.
El domingo, Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso regresarán como Swedish House Mafia. El trío combinará One, Save the World y Don’t You Worry Child con nuevas producciones y un montaje de visuales, iluminación y pirotecnia. También presentará Happiness Is So Sad, su colaboración con Lykke Li, antes de su lanzamiento previsto para el 31 de julio. Bea Sylvan y Nosefin abrirán con house y tech house.
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