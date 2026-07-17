ANTS y Swedish House Mafia toman Platja d’en Bossa

Este sábado, The Martinez Brothers lideran ANTS con una sesión centrada en el house y el groove. Gaskin, Prunk, Melanie Ribbe y Raul Rodriguez completan un cartel que recorre distintas vertientes del underground europeo. Raúl Rodríguez abrirá la jornada, mientras Ribbe elevará la intensidad hacia un tech house firme y dinámico. La propuesta responde al lema ‘NO SYSTEM. ONLY SOUND.’, que devuelve el protagonismo a la música y a la pista.

El domingo, Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso regresarán como Swedish House Mafia. El trío combinará One, Save the World y Don’t You Worry Child con nuevas producciones y un montaje de visuales, iluminación y pirotecnia. También presentará Happiness Is So Sad, su colaboración con Lykke Li, antes de su lanzamiento previsto para el 31 de julio. Bea Sylvan y Nosefin abrirán con house y tech house.