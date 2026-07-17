Un 89% menos de coches inmovilizados en Ibiza por usarse como taxi pirata: el Consell lo atribuye al efecto disuasorio de las inspecciones

El Consell de Ibiza reivindica los resultados de su estrategia contra el transporte ilegal después de que el número de vehículos inmovilizados, apunta, se haya reducido un 89% durante este año. Hasta el pasado 9 de julio, los inspectores habían retirado de la circulación 18 vehículos, frente a los 162 taxis pirata inmovilizados durante todo 2025, detallan desde la institución.

El conseller de Lucha contra el Intrusismo y Transportes, Mariano Juan, y el director insular de Transportes, Roberto Algaba, han visitado las instalaciones de Ca na Negreta, donde se custodian los vehículos intervenidos por prestar servicios de transporte de forma ilegal antes de ser destruidos y convertidos en chatarra. Durante la visita, Juan ha hecho balance de la actividad inspectora y ha asegurado que los datos, "confirman que el trabajo que se está haciendo da resultados".

630 expedientes el año pasado, 636 sólo de enero a julio de este

El Consell abrió durante 2025 un total de 630 expedientes sancionadores e inmovilizó 162 vehículos que operaban al margen de la normativa. Las sanciones de transporte generaron una recaudación récord de 710.752,95 euros. Una parte de los vehículos intervenidos acabó convertida en chatarra una vez completado el correspondiente procedimiento administrativo.

La actividad sancionadora, no obstante, continúa siendo elevada. Hasta el 9 de julio de este año se habían abierto ya 636 expedientes, seis más que en todo el ejercicio anterior. Pese a ello, el número de inmovilizaciones se ha reducido hasta 18, una evolución que el Consell atribuye al "efecto disuasorio de las inspecciones".

"Cada vez hay menos vehículos que se atreven a operar al margen de la ley", afirmao Mariano Juan. El conseller ha recordado que el año pasado se desarrolló "un trabajo muy intenso", con más de 600 expedientes y más de un centenar de taxis pirata inmovilizados.

Juan defiende que "no hay mejor inmovilización que la que no debe producirse" porque los controles han logrado disuadir a los conductores antes de que cometan la infracción. A su juicio, la caída de las intervenciones constituye "el mejor indicador de que el plan de inspección funciona".

El responsable insular aribuye los resultados al trabajo de los inspectores del Consell y a la cooperación entre administraciones. También destaca la colaboración de la Guardia Civil, las policías locales, Aena y el Govern balear, organismos que, según señala, han permitido mejorar la eficacia de las inspecciones y actuar "con más agilidad y contundencia" contra el transporte ilegal.

El Plan de Inspección permanecerá activo durante toda la temporada turística con el objetivo de combatir el intrusismo y garantizar que los servicios de transporte de la isla se presten de forma segura, legal y con garantías de calidad.