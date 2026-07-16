Zarpa con tres horas y media de retraso el primer barco con residuos hacia Mallorca

Pasadas las nueve y media de la noche, con tres horas y media de retraso con respecto a lo previsto, la naviera Baleària anunció anoche la salida de su buque mercante ‘Al Andalus Express’ del puerto de Ibiza hacia el de Palma, donde dejará los primeros camiones cargados con residuos embalados y cargados en camiones en el vertedero de Ca na Putxa para que sean tratados en la incineradora de Son Reus, una planta construida con fondos públicos (la financió el Govern balear) hace más de dos décadas y que entró en funcionamiento en junio de 1996. Esto es posible gracias al acuerdo que alcanzaron hace unos meses los consells de Ibiza y Mallorca.

Cinco de los siete camiones esperan en la zona portuaria a ser embarcados en el ‘Al Andalus Express’. | TONI ESCOBAR

Desde Baleària explicaron una hora antes que ya se habían subsanado las deficiencias que había detectado la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera durante una inspección. Por lo que se procedía entonces a cargar los camiones que trasladan en balas los residuos en las bodegas del carguero, que posteriormente ha puesto rumbo a Mallorca.

Según había confirmado a media tarde el capitán marítimo pitiuso, Luis Gascón, el ‘Al Andalus Express’ había sido «inmovilizado por motivos de seguridad» en el muelle de es Botafoc en el que permanecía todavía amarrado, y desde donde estaba previsto que zarpara con destino al puerto de Palma a las 18 horas.

«Deficiencias graves»

Gascón explicaba que, tras una inspección al barco, habían detectado que se vulneran «una serie de normas de obligado cumplimiento», por lo que habían «parado» el barco por «deficiencias graves que afectan a la seguridad».

Preguntado sobre la posibilidad de que el buque pudiera zarpar ayer, Gascón entonces no lo descartaba, como finalmente ocurrió horas después. «Es posible que zarpe. Si acreditan todas las rectificaciones oportunas, permitiremos que salgan de nuevo a desarrollar su actividad comercial».

En cuanto a estos incumplimientos, indicaba que estaban relacionados con «convenios internacionales que tienen que ver con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación, etcétera...». «Tenemos que hacer nuestro trabajo y queremos que la naviera, que ha colaborado en todo, pueda retomar cuanto antes su actividad», subrayaba el capitán marítimo.

Siete camiones por viaje

Está previsto, dentro de este plan piloto, que el ‘Al Andalus Express’ porte en sus bodegas, como máximo, siete camiones tauliner durante cinco días a la semana, vehículos que circularán por Mallorca en horario nocturno con el fin de afectar lo mínimo al tráfico y reducir las molestias por ruidos y olores.

Tres horas y media después de lo previsto, el barco inició por fin el traslado de los residuos, en balas especialmente compactadas, cargados previamente en el vertedero de Ca na Putxa hacia la incineradora de Son Reus dentro del plan piloto puesto en marcha por el Consell ibicenco, que preside el popular Vicent Marí.

Noticias relacionadas

Si todo discurre como tiene en mente la institución ibicenca, los siete camiones tauliner que se trasladarán a partir de ahora cinco días a la semana desde Ibiza, circularán por Mallorca en horario nocturno con el fin de afectar lo mínimo al tráfico y reducir las molestias por ruidos y olores.