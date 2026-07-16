El plus de insularidad de hasta 500 euros mensuales beneficiará a 3.650 trabajadores públicos de Ibiza

Los trabajadores públicos de Ibiza, Formentera y Menorca van a percibir un aumento de salario de hasta 500 euros mensuales en concepto de insularidad, recuerda Miguel Ángel Romero, secretario general de Servicios públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Baleares. Este jueves, Romero y Pedro Homar, secretario general de la UGT, se han desplazado a Ibiza para detallar a qué empleados beneficiará este plus en las islas y cuándo entrará en vigor.

"En Ibiza afecta a 3.650 plazas [públicas]", indica Romero. Sus cálculos incluyen a 500 empleados de la Administración general del Estado y de Justicia, a 550 de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a 140 trabajadores de Correos y a 250 del personal de Aena. A todos ellos hay que "sumar unas 200 personas que son dependientes del Estado", comenta el secretario general de Servicios públicos, así como a 500 trabajadores de Formentera.

Además, el sindicato espera que este acuerdo pueda beneficiar también en un futuro próximo a la Administración local, "es decir, al personal de los ayuntamientos y de los consells insulares", añade Romero: "Suman unas 2.200 personas en la isla de Ibiza".

Las administraciones locales

Con este objetivo, el viernes de la semana pasada, en todas las administraciones locales, "se registró un escrito pidiendo la extensión de ese acuerdo al personal de la administración local, en aplicación de una normativa que tiene carácter básico: se tiene que aplicar sí o sí", considera Romero, y añade: "Esto es en respuesta a las solicitudes que ha planteado la UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Incluso lo ha presentado Comisiones Obreras, quien no firmó el acuerdo" inicial que afecta a la Administración del Estado.

"Hay administraciones que lo van a hacer de oficio y que están buscando dotar de los recursos económicos esa partida: un ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Ibiza, que ha manifestado que antes de finalizar el año, probablemente en la nómina de diciembre, actualizará las cuantías con el abono de los atrasos correspondientes desde el 1 de julio del año 2026, que es de aplicación en todos los sitios", recalca Romero.

Vacantes sin cubrir

Sobre qué piensan desde la UGT sobre este convenio, afirma: "Tenemos la doble satisfacción de saber que va a haber un impacto directo, muy importante en las islas menores". Esto cree que se verá reflejado en los puestos vacantes, y lamenta que del total de 11.176 que hay en Baleares, sólo se han cubierto 7.800, por lo que un 30% siguen si poder ocuparse.

Del este total de 3.376 plazas que todavía siguen sin cubrirse, 355 corresponden a Ibiza; están incluidas en las plantillas y el Estado tiene presupuesto para financiarlas. En cuanto a las plazas que ya están cubiertas, de esas 7.800, 261 son de departamentos con sede en Ibiza.

Desde UGT suscriben el aumento por el concepto de insularidad que se debe aplicar ahora porque "atiende a una reivindicación histórica": la homologación con Canarias. "Llevamos 20 años detrás de distintas pancartas, dejando claro que se llega tarde a este acuerdo", sostiene Romero, que aun así celebra que al fin se haya logrado.

Dos líneas de trabajo

"A partir de septiembre, en la UGT habrá dos líneas de trabajo: por un lado, llegar a un acuerdo en el ámbito de la Administración general del Estado que equipare todas las cuantías que cobra el personal al alza", explica el sindicalista. Así, se trataría de conseguir lo que han hecho con el personal de la Comunidad Autónoma: "Que todo el mundo cobre como un A1 [la categoría de funcionariado más alta]. Eso tendría un impacto económico importante para los trabajadores y, por tanto, también para la Administración".

"Por otro lado, hay que trabajar de la mano de los compañeros de Canarias en fijar una 'insularidad B'", mantiene Romero: "Esta insularidad va vinculada a la antigüedad. En función de los trienios que tengas, percibes un dinero por cada trienio. Esto lo tienen en las islas menores de Canarias [todas salvo Tenerife y Gran Canaria] y en Baleares se aplicaría a todas salvo a Mallorca". En un segundo paso, se extendería a la mayor de las islas.

Esta línea de trabajo es la que van a seguir a partir de septiembre: "Esperamos poder volver [a Ibiza] a final de año para compartir con los trabajadores que se ha conseguido. Supondría una alegría muy grande, dado que tendría un impacto económico mayor que el de ahora".

Problemas por la falta de personal del Estado

Romero recalca que la Administración general del Estado, sobre todo en Ibiza, "ha fracasado muchas veces" por esta falta de personal que padece: "Hace un par de años o tres hubo un juicio por violencia de género que tardó tres meses en resolverse porque no había personal, porque nadie quería venir" a las islas, en este caso en Justicia.

De esta manera, tanto Romero como Homar destacan el problema principal que padece la isla: la crisis habitacional. Como sindicato, buscan reducir el impacto de esta problemática a través de los salarios, intentando negociar siempre con la patronal que se incrementen: "Fijar un suelo salarial es nuestro objetivo: conseguir que las categorías más bajas tengan unos ingresos importantes que les permitan atender sus necesidades básicas. En Baleares, hay puestos donde el salario de un administrativo del Estado está solo 100 euros por encima del salario mínimo".