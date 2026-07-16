El TSJB da la razón a los vecinos y anula la autorización de la cantera de ses Planes en Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha anulado la resolución del Govern que autorizó la actualización en Ibiza del plan de restauración de la cantera de ses Planes, en Jesús, y la incorporación de una planta de hormigón y otra de aglomerado asfáltico. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, estima el recurso interpuesto por la Asociación de Afectados por la Cantera de ses Planes contra la resolución de la conselleria de Transición Energética del 12 de diciembre de 2022.

El tribunal centra la anulación en el "notable desfase temporal" entre la aprobación del proyecto y el estudio de impacto ambiental en el que se sustentaba. Este documento había sido presentado en 2012 y sometido a exposición pública durante 2014, casi una década antes de que el Govern concediera la nueva autorización.

La Sala considera que la Administración autónoma trató la nueva tramitación como una mera ejecución de una sentencia anterior y, por ese motivo, prescindió de elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental o de actualizar el existente. Sin embargo, los magistrados rechazan ese planteamiento y concluyen que la autorización de 2022 era un acto administrativo «nuevo, autónomo e independiente», que debía ajustarse a la situación real y a la normativa vigente en el momento de su aprobación.

Según la resolución judicial, el estudio utilizado no reflejaba el estado de la explotación ni el de su entorno después de los cambios producidos durante casi diez años de actividad extractiva. La sentencia destaca, entre otros aspectos, que la topografía empleada para elaborar el estudio acústico de septiembre de 2013 ya no se correspondía con la realidad de la cantera en 2022. El TSJB añade que la tramitación no estuvo presidida por el principio de precaución, que obliga a adoptar medidas destinadas a prevenir posibles daños irreversibles. Mantener indefinidamente la validez de un documento ambiental que ya no resulta apto, señala la Sala, supondría vaciar de eficacia y sentido la evaluación ambiental.

Las advertencias del Consell y del Ayuntamiento

La sentencia recoge expresamente los informes desfavorables emitidos durante la tramitación por el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza. El Consistorio advirtió de que no era aceptable que las administraciones y los ciudadanos afectados tuvieran que evaluar en 2021 una documentación redactada aproximadamente nueve años antes. Según el informe municipal, ni el estado real de la actividad era ya el descrito en los documentos ni las mediciones y simulaciones se correspondían con la situación existente. También señalaba que el expediente no incorporaba normas ambientales, urbanísticas y acústicas aprobadas con posterioridad.

El Consell de Ibiza llegó a una conclusión similar. Su departamento de Medio Ambiente consideró necesario actualizar el estudio de impacto ambiental, el plan de restauración y el proyecto de explotación para corregir sus carencias, contradicciones y deficiencias de diagnóstico. En un informe conocido en 2022, los técnicos insulares calificaron la evaluación ambiental de "desfasada y deficiente". Ya en 2013 habían advertido de carencias en el inventario ambiental y de que el incremento del tráfico pesado podía provocar un impacto significativo que no había sido valorado adecuadamente.

El informe más reciente insistía, además, en la falta de una descripción detallada de la flora y la fauna del entorno. Señalaba que la zona de influencia de la cantera podía albergar especies de aves protegidas por la normativa europea y apuntaba a la presencia de la lagartija pitiusa, también protegida. Pese a estas objeciones, la Comisión de Medio Ambiente de Balears informó favorablemente en mayo de 2022 la tramitación ambiental del proyecto, con una serie de condiciones. Meses después, la conselleria autorizó de nuevo el plan de restauración y las dos plantas de beneficio.

Dos sentencias sobre la autorización de 2015

El conflicto judicial se remonta a la autorización concedida por el Govern en octubre de 2015 para actualizar el plan de restauración e incorporar las plantas de asfalto y hormigón. Sobre aquella resolución recayeron dos sentencias del TSJB en 2018. En la primera, dictada en marzo, el tribunal desestimó un recurso presentado por la Asociación de Afectados por la Cantera de ses Planes y consideró ajustada a derecho la actuación administrativa examinada. En noviembre de ese mismo año, sin embargo, otra sentencia estimó el recurso interpuesto por la empresa Neutra Management y anuló la autorización.

Ante esta situación, el Govern solicitó un informe a la Abogacía de la Comunidad Autónoma. El criterio jurídico adoptado fue que la segunda sentencia anulaba la autorización únicamente por la omisión de un trámite formal y que, por tanto, procedía retrotraer las actuaciones para subsanar el defecto, sin iniciar un procedimiento completamente nuevo. Ese planteamiento fue el que permitió reabrir la información pública y desembocó en la autorización de diciembre de 2022. La nueva sentencia rechaza ahora que aquella retroacción permitiera mantener indefinidamente la validez del estudio ambiental elaborado en 2012.

Denuncia vecinal e inspección municipal en 2024

El conflicto continuó después de la autorización de diciembre de 2022. En abril de 2024, la asociación vecinal presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Santa Eulària por la presunta producción de hormigón en el recinto. Los afectados afirmaron haber detectado un aumento inusual del tráfico de hormigoneras y de la actividad extractiva, circunstancias que, según indicaron entonces, les llevaron a sospechar que se había puesto en funcionamiento una planta de hormigón.

El Ayuntamiento no confirmó que existiera producción de hormigón en la cantera, pero informó de que había realizado una inspección antes de Semana Santa. Los servicios municipales documentaron la actividad desarrollada en las instalaciones y comenzaron a analizar técnica y jurídicamente lo observado para determinar si correspondía actuar o trasladar la cuestión al Govern.

Los vecinos reclamaron asimismo medidas de seguridad vial por el tránsito de camiones en un camino estrecho, entre ellas la instalación de badenes, la limitación del tonelaje y un mayor control de la velocidad. También denunciaron las molestias provocadas por el polvo y el tráfico pesado.