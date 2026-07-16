La tradicional festividad de la Virgen del Carmen se celebrará en Sant Antoni con misa, procesión y 'ball pagès'
La conmemoración está dedicada a la patrona de los marineros y a la gente del mar que preserva un oficio que "forma parte de la esencia de Sant Antoni"
Llega una de las fechas más arraigadas entre la gente del mar y el municipio de Sant Antoni con la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, el próximo domingo 19 de julio. Aunque la festividad realmente se conmemora este 16 de julio, el municipio tiene la tradición de celebrarla el primer domingo posterior a esa fecha. Será una jornada dedicada a la tradición y la cultura.
Los actos comenzarán a las 19 horas con una misa solemne, seguida de la tradicional procesión marítima y de una ofrenda floral en el mar en homenaje a la Virgen del Carmen.
La jornada continuará enfrente de la iglesia con una actuación de ball pagès a cargo de la Colla de Portmany.
En el marco de esta celebración, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha felicitado a todas las personas vinculadas al mar, especialmente a los marineros y pescadores del municipio, por su dedicación y por preservar un oficio y unas tradiciones que, según señala, "forman parte de la esencia de Sant Antoni".
El Ayuntamiento también ha invitado a residentes y visitantes a participar en esta celebración, que cada año une tradición y cultura en honor de la patrona de los marineros.
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