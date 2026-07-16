La suerte en Vila tiene nombre de mujer: la administración número 2 pasa a llamarse 'La Diosa de Ibiza'

La histórica Administración de Lotería nº2 de Ibiza, situada junto a Vara de Rey, celebró este miércoles su 69 aniversario con la presentación de una nueva etapa: cambio de nombre, nueva imagen y un relevo al frente de la gestión del establecimiento.

A partir de ahora, este local pasará a llamarse 'La Diosa de Ibiza', una marca que busca reforzar el vínculo del negocio con la isla y con el imaginario místico y mediterráneo de Ibiza, situando la compra de un décimo de lotería en un terreno más simbólico.

Cuatro generaciones de mujeres

El verdadero protagonista del día, sin embargo, no fue el logo nuevo, sino el relevo generacional. Cristina Molina, que ha llevado las riendas del negocio desde 1992, entregó el testigo a Estefanía Escandell, que se convierte así en la cuarta mujer en dirigir esta administración desde su fundación. Casi siete décadas después de abrir sus puertas, la suerte en Ibiza sigue teniendo nombre —y apellido— de mujer.

El acto, presentado por la periodista Montse Monsalve, sirvió también como homenaje a Cristina Molina, visiblemente emocionada por el cierre de una etapa que ella misma definió como parte de la historia familiar del negocio.

"'La Diosa de Ibiza' nace para dar nombre, alma y relato a una administración con una trayectoria muy especial. Queremos que siga siendo un lugar cercano para los ibicencos, pero también un punto reconocible para quienes visitan la isla y desean llevarse un pedacito de suerte", resumió Escandell.

Tanit, oro y jade: la suerte se hace arte

La fiesta no se quedó en discursos. La colla de Buscastell puso el folclore, el Dj Gato Suave puso la música y el ambiente, e incluso hubo degustación de producto local para todos los invitados, que recibieron un trébol de cuatro hojas con el nuevo logotipo como recuerdo.

La creatividad vino de la mano de la artista Vanesa Gimeno, que presentó un lienzo con una reinterpretación de la diosa Tanit hecha con pan de oro y piedras de jade, pensada para que los clientes la toquen antes de jugar. Un amuleto en toda regla, según explicó la propia artista, "símbolo de prosperidad, equilibrio y buena fortuna".

Vanesa Gimeno junto a su obra. / Juan Carlos Florez

El evento reunió, además, a un buen número de caras conocidas de la política balear: el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa; el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí; la consellera de Promoción Económica, Empresarial y Cooperación Municipal, María Fajarnés; y el concejal de Urbanismo, Actividades y Barrios Históricos del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, entre otros, en un formato íntimo montado en la placita peatonal donde se ubica el establecimiento.

Con este cambio de nombre y de manos, la Administración nº 2 arranca su séptima década de historia con ganas de seguir siendo, como antes, "la casa de la suerte del centro de Ibiza". Solo que ahora tiene diosa propia.